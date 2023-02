Vodafone dévoile un prototype de réseau 5G de la taille d’un routeur

Partagez 0 Partages

Vodafone a dévoilé un prototype de routeur 5G adossé à un ordinateur personnel Raspberry Pi de la taille d’une carte de crédit et un chipset en silicone de la même taille. Ce dispositif permettrait d’avoir accès à un réseau 5G privé au prix abordable et en plus, portatif.

Dans un communiqué publié lundi 20 février 2023, l’opérateur affirme que ce concept inédit permettra aux petites entreprises et aux ménages d’étendre la couverture 5G et d’augmenter la capacité du réseau en fonction de leurs besoins.

L’opérateur explique que l’utilisateur pourrait installer instantanément son propre réseau privé dans un lieu public comme un café, ou étendre la couverture du réseau public à un endroit éloigné comme une cave.

Vodafone estime que son produit permettrait de démocratiser les MPN (Mobile Private Network) et intéresser 22 millions de PME européennes ; celles-ci souhaitant avoir accès à une couverture réseau privée, fiable et ultra-sécurisée.

NJ