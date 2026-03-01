Non classé

Voiceover.tn lance la première marketplace tunisienne dédiée au voiceover professionnel

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Une nouvelle plateforme ambitionne de structurer un marché longtemps resté informel en Tunisie. Voiceover.tn se présente comme la première marketplace nationale dédiée exclusivement au voiceover professionnel, avec un objectif clair : connecter les talents vocaux tunisiens aux entreprises locales et internationales.
Un marché fragmenté, une réponse structurée

Selon le kit presse 2026, le marché du voiceover en Tunisie souffrait jusqu’ici d’un manque de structuration : difficulté à identifier des talents qualifiés, paiements non sécurisés, processus de recrutement long et absence de référencement local.

Voiceover.tn propose une plateforme centralisée permettant d’accéder à des talents vérifiés, avec un système de paiement sécurisé en escrow et un workflow intégré couvrant l’ensemble du processus, de la publication du projet à la livraison.

Une offre pensée pour les entreprises et les créateurs

La plateforme s’adresse à deux cibles principales :

  1. Pour les entreprises : accès instantané à des profils vocaux vérifiés, écoute d’échantillons avant embauche, gestion de projet intégrée et paiement sécurisé.
  2. Pour les créateurs : vitrine professionnelle, accès à des projets qualifiés, paiements protégés et système d’évaluation transparent pour bâtir leur réputation.

L’ensemble repose sur un processus d’approbation qualité, un système de notation et un support trilingue arabe, français et anglais.

Des fonctionnalités clés intégrées

Parmi les principales fonctionnalités :

– Portfolio audio consultable avant engagement

– Validation qualité des profils

– Communication et livrables centralisés

– Paiement sécurisé avec protection escrow

– Système de notation transparent

– Support trilingue natif

– kit-presse-voiceover-tn

– Un positionnement local avec ambition internationale

Voiceover.tn cible les agences publicitaires, studios de production, plateformes e-learning, développeurs de jeux, entreprises et créateurs de contenu. Son avantage compétitif repose sur un focus 100 % tunisien, une expertise trilingue native et une commission annoncée à 5 %, sans frais cachés.

La plateforme a été fondée par Khalil, qui affirme vouloir offrir aux talents vocaux tunisiens une vitrine professionnelle à la hauteur de leur niveau, tout en facilitant leur accès au marché global. Basée à Tunis, la startup entend professionnaliser un segment encore peu structuré de l’économie créative locale.

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Plus Populaires

7.7K
L'actuTHD

Starlink ouvre les “précommandes” en Tunisie avec un acompte de 9 dollars, lancement commercial annoncé en 2026





4.2K
L'actuTHD

Paiements mobiles : la Tunisie encadre les codes USSD et impose la gratuité des services publics
2.2K
L'actuTHD

Tunisie – Classement du meilleur Internet mobile en 2025 selon nPerf: Tunisie Telecom et Orange au coude à coude
1.7K
En bref

Partenariat stratégique et innovant entre Tunisie Telecom et la BERD pour renforcer l’infrastructure numérique en Tunisie
1.6K
En bref

Des câbles historiques aux nouvelles routes stratégiques: comment la Tunisie a construit sa connectivité internationale
1.6K
En bref

Data centers et énergie : un levier stratégique pour accélérer la transformation numérique en Afrique
1.5K
En bref

Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre
1.5K
En bref

Tunisie : le Centre national de l’informatique célèbre 50 ans au cœur de la transformation numérique de l’État
1.5K
En bref

Intelligence artificielle : la carte mondiale des usages, du développement et des infrastructures
1.2K
Non classé

Meilleures performances de l’Internet fixe en Tunisie 2025 : nPerf classe ooredoo en pole position
1.2K
En bref

Paiement mobile en Tunisie : +81% de transactions en 2025
1.2K
En bref

Tunisie Telecom gagne pour la 7e année consécutive le trophée nPerf de la meilleure connexion mobile
1.2K
En bref

Telefónica et Nokia collaborent pour accélérer l’adoption des API réseau grâce à l’IA agentique
1.2K
L'actuTHD

Marketing digital et IA (Part1) : Pourquoi les règles ont déjà changé pour 2026
1.1K
L'actuTHD

Satellites LEO : bataille géopolitique en orbite basse, l’Afrique hors jeu, les télécoms fragilisés
1.1K
En bref

IA, performance et confiance : The Digital Corner publie Beyond the AI, son livre blanc pour les entreprises tunisiennes
1.1K
En bref

PC d’entreprise “always connected” : Ericsson et Microsoft posent les bases d’un nouveau standard 5G sécurisé sous Windows 11
1.1K
En bref

Nouvel outil d’espionnage Android qui combine arnaque sentimentale et exfiltration de données
1.1K
En bref

Ooredoo Tunisie élue Marque de l’Année 2026 pour la deuxième année consécutive
1.1K
L'actuTHD

IA agentique : Pourquoi 88% des entreprises enregistrent déjà un ROI positif ?
To Top