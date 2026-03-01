Voiceover.tn lance la première marketplace tunisienne dédiée au voiceover professionnel

Partagez 0 Partages



Une nouvelle plateforme ambitionne de structurer un marché longtemps resté informel en Tunisie. Voiceover.tn se présente comme la première marketplace nationale dédiée exclusivement au voiceover professionnel, avec un objectif clair : connecter les talents vocaux tunisiens aux entreprises locales et internationales.

Un marché fragmenté, une réponse structurée

Selon le kit presse 2026, le marché du voiceover en Tunisie souffrait jusqu’ici d’un manque de structuration : difficulté à identifier des talents qualifiés, paiements non sécurisés, processus de recrutement long et absence de référencement local.

Voiceover.tn propose une plateforme centralisée permettant d’accéder à des talents vérifiés, avec un système de paiement sécurisé en escrow et un workflow intégré couvrant l’ensemble du processus, de la publication du projet à la livraison.

Une offre pensée pour les entreprises et les créateurs

La plateforme s’adresse à deux cibles principales :

Pour les entreprises : accès instantané à des profils vocaux vérifiés, écoute d’échantillons avant embauche, gestion de projet intégrée et paiement sécurisé. Pour les créateurs : vitrine professionnelle, accès à des projets qualifiés, paiements protégés et système d’évaluation transparent pour bâtir leur réputation.

L’ensemble repose sur un processus d’approbation qualité, un système de notation et un support trilingue arabe, français et anglais.

Des fonctionnalités clés intégrées

Parmi les principales fonctionnalités :

– Portfolio audio consultable avant engagement

– Validation qualité des profils

– Communication et livrables centralisés

– Paiement sécurisé avec protection escrow

– Système de notation transparent

– Support trilingue natif

– kit-presse-voiceover-tn

– Un positionnement local avec ambition internationale

Voiceover.tn cible les agences publicitaires, studios de production, plateformes e-learning, développeurs de jeux, entreprises et créateurs de contenu. Son avantage compétitif repose sur un focus 100 % tunisien, une expertise trilingue native et une commission annoncée à 5 %, sans frais cachés.

La plateforme a été fondée par Khalil, qui affirme vouloir offrir aux talents vocaux tunisiens une vitrine professionnelle à la hauteur de leur niveau, tout en facilitant leur accès au marché global. Basée à Tunis, la startup entend professionnaliser un segment encore peu structuré de l’économie créative locale.

Partagez 0 Partages