Voici pourquoi il faut rationaliser l’utilisation de l’IA

Partagez 13 Partages

Certains parlent de menaces, d’autres d’opportunités. Les avis autour de l’intelligence artificielle demeurent mitigés dans un contexte marqué par un développement accéléré de cette technologie pourtant « ancienne ». Pour en parler, nous avons invité dans ce 151e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Racha Friji, docteur en intelligence artificielle et chercheur chez Talan Innovation Factory.

Selon Mme Friji, il existe plusieurs définitions de l’intelligence artificielle. A son sens tout dépend de ce que l’on veut vendre et « marketer ». Alors que certains la définissent comme une simulation de l’intelligence humaine, d’autres voient cette technologie comme un outil qui viendra compléter l’intelligence humaine en palliant à ses limites.

Le premier courant de pensée véhicule donc l’idée que l’intelligence artificielle peut remplacer l’intelligence humaine car la technologie peut imiter l’humain, et le second la considère comme un ensemble de technique capable d’augmenter l’intelligence humaine pour « gagner du temps et en efficacité » quand il s’agit d’effectuer certaines tâches.

Racha Friji voit, elle, les choses autrement. L’universitaire considère l’intelligence artificielle comme un terme parapluie qui englobe plusieurs autres technologies, l’internet des objets (IoT), entre autres. Selon Mme Friji, ce que nous vivons actuellement en termes de développement de l’Intelligence artificielle n’est qu’une évolution basée sur plusieurs autres technologies.

La différence entre ce que l’on peut qualifier d’intelligence artificielle primaire et l’IA générative que nous connaissons aujourd’hui (ChatGPT et Bard en exemple), est que cette dernière est capable de comprendre le sens des termes manipulés et traités et fournir une information pertinente aux utilisateurs. Ceci a bien évidemment été rendu possible grâce à la disponibilité de quantités massives de données.

Cette technologie ne peut, selon notre invitée, remplacer l’humain. Elle en est encore incapable, car elle ne peut se substituer à l’expérience que l’on peut acquérir sur le terrain pendant des années d’une carrière professionnelle. Cependant, combiner l’intelligence humaine à l’intelligence artificielle peut donner lieu à des performances meilleures dans certains domaines d’activités.

L’utilisation de cette technologie doit, toutefois, être rationalisée, d’après Racha Friji. Bien qu’utile, avoir recours à l’intelligence artificielle à tort et à travers peut avoir un impact négatif, notamment sur l’environnement. Cette technologie est extrêmement énergivore et son utilisation doit, de ce fait, être repensée pour ainsi aller dans un modèle d’intelligence artificielle responsable.

Outre la rationalisation de l’utilisation de l’IA, Mme Friji préconise d’intégrer la blockchain à cette technologie. Il s’agit là d’une couche supplémentaire de sécurité qui assure la protection des données traitées, surtout quand cela touche à des données personnelles.

L’interview au complet est disponible en version audio sur SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene