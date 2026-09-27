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Volkswagen lance le jeu vidéo embarqué avec AirConsole

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Volkswagen intègre la plateforme de jeux vidéo AirConsole dans certains de ses véhicules millésime 2027 aux États-Unis. Le constructeur devient ainsi la première marque automobile de grande série dans le pays à proposer ce type d’expérience directement sur l’écran d’infodivertissement.

Développée par N-Dream, AirConsole permet aux occupants de jouer à plusieurs en utilisant leurs smartphones comme manettes. Un simple QR code affiché sur l’écran permet de connecter les téléphones, sans accessoire supplémentaire.

Le service sera lancé avec une vingtaine de jeux, dont Tetris, PAC-MAN Championship Edition et UNO! Car Party. Certains titres pourront également interagir avec l’éclairage d’ambiance du véhicule.

AirConsole sera disponible sur les Volkswagen Atlas, Atlas Cross Sport, Tiguan, Golf GTI, Golf R et ID. Buzz 2027, lorsque les équipements et services connectés nécessaires sont disponibles. Aux États-Unis, l’accès est inclus dans les services premium embarqués, proposés après une période d’essai au tarif annuel de 149 dollars.

D’après communiqué

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