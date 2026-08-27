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Wafa Ben-Hassine, figure tuniso-américaine des droits numériques, sélectionnée dans le TIME100 AI 2026

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Wafa Ben-Hassine figure parmi les personnalités retenues dans le TIME100 AI 2026, le classement annuel du magazine américain TIME consacré aux acteurs qui façonnent l’avenir de l’intelligence artificielle.

Juriste et spécialiste des droits humains et des technologies, Wafa Ben-Hassine est depuis cette année Chief of the Digital Technology and Human Rights Section au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR) à Genève. Elle dirige notamment les travaux de l’organisation sur la gouvernance de l’IA et les technologies émergentes.

Dans son portrait publié par TIME, elle met l’accent sur le déficit de transparence et de responsabilité qui accompagne aujourd’hui le développement de l’IA. Son objectif est notamment de renforcer le dialogue avec les entreprises technologiques et de pousser les gouvernements à utiliser les outils réglementaires à leur disposition pour mieux encadrer ces technologies.

Le magazine souligne également son parcours dans le domaine des droits numériques. Avant de rejoindre l’ONU, elle a passé plus de cinq ans au sein d’Omidyar Network, où elle a notamment cofondé Humanity AI, une coalition de fondations ayant réuni environ 500 millions de dollars pour soutenir des projets visant à promouvoir un développement plus humain de l’intelligence artificielle.

Américano-tunisienne, Wafa Ben-Hassine entretient un lien particulier avec la Tunisie. Elle a notamment travaillé comme assistante parlementaire au sein de l’Assemblée nationale constituante après la révolution de 2011, participé à la rédaction du préambule de la Constitution tunisienne et cofondé l’organisation LEAD Tunisia. Elle a également été rédactrice en chef de Tunisia Live et responsable des politiques MENA chez Access Now.

Cette reconnaissance par TIME intervient ainsi au moment où elle occupe un poste stratégique au sein de l’ONU, à la croisée de deux enjeux devenus indissociables : le développement de l’intelligence artificielle et la protection des droits fondamentaux.

Walid Naffati

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