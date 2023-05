Partagez 0 Partages

Les données constituent un business juteux et sont, de ce fait, un objet de convoitise pour les pirates et opérateurs du Dark Web, entre autres. Exploitant des failles de sécurité ou des erreurs humaines, ceux-ci accèdent de manière non autorisée à plusieurs types de données en particulier les données sensibles et les données personnelles qui se vendent à prix d’or.

Les données personnelles sont, en effet, des informations qui peuvent être utilisées pour identifier une personne spécifique, telles que son nom, son adresse, son adresse e-mail, son numéro de téléphone, son numéro de sécurité sociale…

Les données sensibles sont, quant à elles, des informations confidentielles qui nécessitent une protection particulière en raison des risques potentiels pour la vie privée et la sécurité des personnes. Les données personnelles en font partie. Les données sensibles incluent, aussi, des informations médicales, ou encore financières. Les deux types de données sont, toutefois, importants et doivent être protégés pour éviter toute utilisation malveillante.

Ceux-ci accèdent de manière non autorisée à des tiers qui n’ont pas le droit de les accéder ou de les utiliser. La fuite de données peut être causée par des erreurs humaines, des attaques de pirates informatiques, des failles de sécurité dans les systèmes informatiques, ou encore par des employés malveillants.

Les conséquences d’une éventuelle fuite de ces types de données peuvent être graves pour les individus ou les entreprises concernés : usurpation d’identité, fraude financière, chantage, atteinte à la réputation et à la vie privée. Les entreprises qui sont victimes de fuites de données peuvent subir des pertes financières importantes, des poursuites judiciaires et des amendes importantes pour violation de la réglementation sur la protection des données.

La fuite ou violation des données sont souvent causées par des erreurs humaines, des attaques de pirates informatiques, des failles de sécurité dans les logiciels ou les systèmes de stockage de données. Il existe, toutefois, plusieurs moyens de les protéger qu’il s’agisse de données personnelles, sensibles, confidentielles ou non.

La sensibilisation des utilisateurs et des employés et leur éducation aux bonnes pratiques arrivent en tête de liste. Car même si les systèmes sont protégés, l’erreur humaine est souvent derrière la majorité des incidents cybernétiques. Le respect des règlementations en vigueur sur la protection des données est, aussi, un élément important. Les textes juridiques doivent, en ce cas, être en phase avec l’évolution technologique et répondre aux obligations en matière de cybersécurité.

Détails dans ce 5e épisode de War Room – la nouvelle capsule Web produite par THD en partenariat avec le ministère des Technologies de la communication et sponsorisée par Huawei Technologies – , avec nos invités Nihel Ben Youssef, experte en cybersécurité, et Chawki Gaddes, président de l’Instance nationale de protection des données personnelles.

Nadya Jennene