WETIC : lancement d’un consortium TIC exclusivement féminin

Douze femmes chefs d’entreprises s’associent pour la création d’un consortium TIC exclusivement féminins. La nouvelle a été annoncée, vendredi 17 mars 2023, lors d’une conférence de presse organisée par le CEPEX.

Au côté de Ameni Riahi, présidente de WETIC, onze femmes tunisiennes expertes font mettre la main dans la main pour donner un élan nouveau au secteur en exportant le savoir-faire et l’expertise TIC tunisienne en Afrique subsaharienne.

« Chez WETIC, nous avons une vision différente de l’industrie des TIC. Nous sommes une collaboration entre plusieurs entreprises dirigées par des femmes de profils multi-spécialistes, expertes dans leur domaine et avec des équipes hautement qualifiées qui fournissent des solutions digitales qui répondent aux besoins des entreprises et des organisations », affirme Mme Riahi dans son allocution.

WETIC est composé de trois pôles qui travaillent sur la transformation digitale, la data, le web le mobile, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle. Le consortium propose, également, des solutions éducatives avec des systèmes d’apprentissage, des outils de formation en ligne et des jeux scientifiques… Pour compléter cette offre le troisième pôle travaille, lui, sur les questions liées au marketing et communication digitale.

