WhatsApp lance Flows, une nouvelle fonctionnalité d’achat intégré à l’application

Dans le cadre de la diversification et ses services et fonctionnalités, WhatsApp a annoncé le lancement de Flows, une nouvelle fonctionnalité d’achat intégré à l’application « pour que les entreprises puissent offrir plus d’expériences à leur clientèle à partir de la discussion, comme choisir une place de train, commander un repas ou prendre un rendez-vous ».

Dans un communiqué publié à l’occasion, WhatsApp précise que Flows sera disponible sur la plateforme WhatsApp Business dans les semaines à venir. Flows est, toutefois, déjà disponible pour les utilisateurs en Inde. « Les personnes qui utilisent WhatsApp en Inde pourront ajouter des articles à leur panier et effectuer un paiement en utilisant la méthode de leur choix : interface de paiement unifiée, carte de crédit ou de débit, etc. Grâce à nos partenaires Razorpay et PayU, effectuer un paiement sera tout aussi facile qu’envoyer un message ».

Cette nouvelle fonctionnalité est, également, adossée à la vérification que les entreprises peuvent obtenir auprès de Meta. « Pour les entreprises qui le souhaitent, Meta Verified offre également des fonctionnalités premium, dont la possibilité de créer une page WhatsApp personnalisée qui sera mise en avant dans les moteurs de recherche, ainsi qu’une assistance multi-appareil permettant à plusieurs personnes de répondre à la clientèle ».

WhatsApp note, dans ce sens, « nous commencerons très bientôt à tester Meta Verified pour les petites entreprises qui utilisent l’application WhatsApp Business, avant de rendre cette fonctionnalité disponible sur la plateforme WhatsApp Business ».

