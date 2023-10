WhatsApp lance une fonctionnalité pour avoir deux comptes connectés en même temps

Partagez 1 Partages

WhatsApp a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité permettant à ses utilisateurs d’avoir deux comptes (un personnel et un professionnel par exemple) connectés en même temps.

Cette nouvelle fonctionnalité permettrait de passer d’un compte à l’autre sans être obligé de se déconnecter à chaque fois.

Si cette fonctionnalité permet d’avoir les deux comptes sur un même téléphone, il reste cependant nécessaire d’avoir un second numéro de téléphone et donc une autre carte SIM. Il est donc possible de l’activer sur un téléphone multi-SIM ou compatible eSIM.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « ajouter un compte » dans les paramètres WhatsApp et paramétrer aussi la confidentialité et les notifications sur chaque compte.

NJ