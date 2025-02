Wi-Fi ultra-rapide : les hôtels de luxe à Riyad et Dubaï en tête du classement en région Mena

Partagez 0 Partages

Une étude d’Ookla a révélé que les hôtels de luxe de Riyad et Dubaï se distinguaient par leurs performances en matière de connectivité Internet, établissant de nouvelles références en Wi-Fi haut débit au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Alors que les voyageurs d’affaires et les touristes accordent une importance croissante à une connexion Internet rapide et fiable, les résultats de cette étude mettent en évidence l’impact de l’infrastructure Wi-Fi sur la satisfaction et la fidélisation des clients.

Des performances inégalées dans les hôtels de prestige

L’analyse des données collectées entre octobre 2023 et octobre 2024 a permis de classer les hôtels en trois catégories :

1. Les établissements les plus performants

Ces hôtels affichent une vitesse de téléchargement médiane supérieure à 100 Mbps, permettant une navigation fluide, des vidéoconférences sans latence et des téléchargements ultra-rapides. Parmi les leaders :

Four Seasons Riyad – 154,75 Mbps

Raffles The Palm Dubaï – 122,82 Mbps

Jumeirah Mina Al Salam Dubaï – 121,35 Mbps

2. Des performances intermédiaires

Ces hôtels offrent une vitesse de téléchargement comprise entre 50 et 100 Mbps, convenant aux usages courants mais pouvant être limitées lors d’un pic d’utilisation. Parmi eux :

Rixos Sharm El Sheikh (Égypte) – 93,70 Mbps

Burj Al Arab (Dubaï) – 87,50 Mbps

Royal Atlantis (Dubaï) – 81,40 Mbps

Fairmont et Raffles Doha – 50-55 Mbps

3. Les établissements sous-performants

Plus de 45 % des hôtels analysés affichent une vitesse de téléchargement inférieure à 50 Mbps, ce qui peut suffire pour une diffusion en HD ou 4K, mais limite les usages en cas d’affluence. Certains hôtels cinq étoiles à Abu Dhabi et Mascate enregistrent même des vitesses inférieures à 15 Mbps, mettant en évidence des défaillances dans les configurations Wi-Fi plutôt qu’un problème de connexion à large bande.

NJ