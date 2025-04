Wi-Fi vs Li-Fi : vers une révolution lumineuse du FWA ? 

Partagez 0 Partages

Alors que les réseaux Wi-Fi font désormais partie intégrante de notre quotidien, une technologie encore méconnue du grand public pourrait bien bouleverser la manière dont nous accédons à Internet. Lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone, la startup écossaise PureLiFi a dévoilé son dernier bijou technologique : LINXC Bridge, une passerelle lumineuse capable d’assurer une connectivité auto-installable, de meilleure qualité et plus fiable. L’occasion de revenir sur les différences fondamentales entre le Wi-Fi et le Li-Fi, et sur les perspectives qu’offre cette innovation pour le Fixed Wireless Access, une des technologies qui sera utilisées en Tunisie pour le déploiement de la 5G.

La principale différence entre le Wi-Fi et le Li-Fi tient à leur mode de transmission : le Wi-Fi utilise les ondes radio, tandis que le Li-Fi s’appuie sur la lumière visible ou infrarouge. Cette distinction, en apparence technique, a des conséquences majeures sur la vitesse, la sécurité, la latence et la fiabilité du signal.

Le spectre radio exploité par le Wi-Fi est limité et fortement encombré, surtout dans les environnements denses (aéroports, hôtels, salons professionnels, centres urbains…). Les interférences sont nombreuses, ce qui dégrade la qualité de la connexion et augmente la latence. En revanche, le Li-Fi bénéficie d’un spectre lumineux plus vaste, permettant de faire transiter un volume de données bien plus important, sans interférence avec une stabilité à toute épreuve, même en milieux saturés.

D’ailleurs c’est dans ces environnements complexes que PureLiFi souhaite faire la différence. Avec LINXC Bridge, la société a mis au point une solution qui capte le signal 5G à l’extérieur d’un bâtiment et la retransmet à l’intérieur par infrarouge. La lumière émise est convertie en connexion Wi-Fi ou Ethernet.

Cette combinaison unique permet une installation transparente des CPE extérieurs, qu’il s’agisse de 5G FWA ou de tout autre signal haut débit, éliminant ainsi le besoin fastidieux et coûteux de percer des trous ou de faire passer des câbles à travers les murs. Au lieu de cela, le système LINXC Bridge établit des communications LiFi et des liaisons d’alimentation sans fil à travers une fenêtre. De plus, grâce à la combinaison du LINXC Bridge et du CPE extérieur, les opérateurs de réseau bénéficient d’une utilisation beaucoup plus efficace de l’infrastructure réseau, ce qui augmente considérablement la capacité des réseaux 5G sub-6 GHz et encore plus celle des réseaux mmWave.

Cette solution vient donc avec une simplicité d’installation attractive, mais pas que. Elle offre aussi une sécurité renforcée par la nature même de la lumière. L’un des avantages clés du Li-Fi par rapport au Wi-Fi est en, effet, la sécurité qui lui est intrinsèque. Là où les ondes radio peuvent traverser les murs et donc être interceptées à distance, la lumière ne franchit pas les obstacles opaques. Cela signifie que les communications par Li-Fi sont inaccessibles depuis l’extérieur d’une pièce. Un atout non négligeable pour les entreprises, les administrations ou les lieux sensibles souhaitant protéger leurs données.

À l’heure où les cyberattaques se multiplient, la sécurité physique du signal est un argument de poids. Le Li-Fi agit comme un réseau local ultra-sécurisé, confiné à un espace donné et impossible à intercepter sans ligne de vue.

Autre domaine où le Li-Fi surpasse le Wi-Fi : la latence. Grâce à sa transmission directe par la lumière, la latence est quasiment inexistante, ouvrant la voie à une utilisation fluide des applications en temps réel. Dans ce contexte, LINXC Bridge permet non seulement d’étendre la couverture 5G à l’intérieur, mais aussi d’en préserver toutes les performances.

Le Li-Fi trouve également une utilité concrète dans le déploiement du Fixed Wireless Access (FWA), une solution qui permet de connecter des foyers à Internet sans passer par la fibre. LINXC Bridge vient ainsi offrir une passerelle fiable et bon marché entre la 5G extérieure et l’intérieur des bâtiments, même ceux dont les murs bloquent les ondes radio. Grâce à un partenariat avec la société canadienne Solar Power, le dispositif est conçu scalable pour les opérateurs télécoms.

PureLiFi ne s’arrête pas là. La société travaille activement au développement de puces Li-Fi destinées à être intégrées directement dans les smartphones, ordinateurs portables et tablettes. Des discussions sont en cours avec plusieurs fabricants en Chine et en Allemagne. L’objectif : faire du Li-Fi une norme embarquée, tout comme le Wi-Fi l’est aujourd’hui.

En d’autres termes, le Li-Fi pourrait, prochainement, devenir une technologie à utilisation large par le grand public et, coexister avec le Wi-FI. Car, rappelons-le, le Li-Fi n’est pas sans contraintes. Puisque la lumière ne traverse pas les murs, chaque pièce nécessite un point lumineux dédié. De plus, une ligne de vue directe est souvent nécessaire entre l’émetteur et le récepteur. Ces défis techniques doivent être pris en compte dans les scénarios de déploiement.

Plutôt que de remplacer le Wi-Fi, le Li-Fi peut le compléter intelligemment, dans les lieux très fréquentés, les bâtiments anciens ou les zones blanches en fibre optique, puisqu’il offre une solution de repli robuste et rapide à mettre en œuvre. Il est particulièrement adapté aux usages professionnels, industriels et résidentiels à forte exigence de connectivité.

Détails dans cette interview de DigiClub avec le Chief Strategy Officer de PureLiFi, Ron Schaffer.

Nadya Jennene