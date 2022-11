World Communication Awards: Sofrecom Tunisie obtient le prix « People & Culture Award» 

Partagez 12 Partages

Sofrecom Tunisie a obtenu le « World Communication Award » dans la catégorie « People & Culture», et ce le 1er novembre 2022 à Londres. Les WCA est une compétition internationale qui récompense les acteurs du secteur télécom et numérique sur une vingtaine de catégories couvrant les aspects techniques et sociaux.

Sofrecom est une filiale du groupe Orange, qui accompagne les opérateurs télécoms dans leur développement et leur transformation. Avec +1000 experts/développeurs, Sofrecom Tunisie est un acteur majeur du numérique en Tunisie, elle développe en mode agile des applications numériques pour le service client, la prestation de services, la gestion de réseau etc. Elle fournit par ailleurs, une forte expertise data & IA.

La récompense a été décernée pour plusieurs facteurs dont essentiellement les efforts de l’entreprise pour promouvoir la diversité, l’inclusion et l’égalité professionnelle. Les équipes sont issues de toutes les écoles d’ingénieurs et universités du pays.

Sofrecom se différencie des autres entreprises du numérique de par sa culture d’entreprise. En effet, deux points clés sont à relever : les programmes pour booster les femmes sur les activités digitales et l’emploi du numérique comme moteur d’inclusion et de développement social (au-delà du métier numérique classique des télécoms).

A cette occasion, Hager ALMI, directrice Communication et RSE de Sofrecom Tunisie a indiqué « l’engagement de notre entreprise est ce qui crée un réel impact sur nos équipes et nos parties prenantes. Grâce aux efforts constants, nous avons réussi à recruter des femmes sur des activités digitales où le taux de féminisation est généralement faible ; un chiffre clé : 54% des salariés de Sofrecom Tunisie sont des femmes et la certification internationale « Gender Equality and Diversity European and International Standard (GEEIS) », que nous avons obtenu au mois de juillet en est la preuve ultime ».

En plus des activités digitales pour les télécoms, l’implication de Sofrecom sur des projets tels que « Tech For Good », a contribué à l’obtention de ce prix. Sofrecom Tunisie travaille en effet sur des projets de Smart Agri, exploitant les technologies Data & AI. Citons le projet de détection des maladies des oliviers à partir d’images satellites et à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique.

Une approche de gestion inclusive, agile et centrée sur l’humain

Le jury des awards a indiqué dans son speech que Sofrecom s’est distinguée par « une forte culture centrée sur l’humain, homme et femme à égalité, une culture agile, dynamique et inclusive ». L’égalité des chances, la diversité et l’inclusion sont les moteurs de la performance de Sofrecom en matière de services aux entreprises clientes du monde entier. C’est ce qui lui a permis de s’imposer face à Deutsche Telekom Global Carrier, PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) et TalkTalk Wholesale Services.

Lancés en 1999, les WCA sont la marque d’excellence en télécommunications depuis plus de 20 ans. Le trophée de WCA a été remporté auparavant par de nombreuses sociétés de télécommunications parmi les plus importantes au monde comme China Telecom, Ericsson, Orange et Ooredoo.

