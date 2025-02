Xiaomi dévoile la série Redmi Note 14 : Le mariage de la photographie de qualité professionnelle et de la durabilité à toute épreuve

Partagez 0 Partages

Xiaomi Corporation (“ Xiaomi “ ou le ” Groupe “ ; code boursier : 1810), entreprise d’électronique grand public et de fabrication intelligente dont le cœur est constitué de smartphones et de matériel intelligent connectés par une plateforme d’Internet des objets (“IoT“), a annoncé aujourd’hui le lancement en Tunisie de la série Redmi Note 14. Cette dernière gamme comprend quatre appareils qui font passer le Redmi Note au niveau supérieur : Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G et Redmi Note 14.

Doté d’un système de caméra IA haute résolution, d’une durabilité à toute épreuve et d’une expérience impressionnante, le Redmi Note 14 Series bénéficie de toutes les améliorations nécessaires pour offrir à un public plus large des fonctionnalités de niveau phare.

Capturez les moments de la vie avec des détails extraordinaires grâce à de puissants systèmes d’appareil photo à IA

Le système d’appareil photo au cœur de la série Redmi Note 14 est conçu pour la photographie de haut niveau. Les variantes Pro sont dotées d’un puissant système d’appareil photo AI de qualité professionnelle de 200 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS), permettant aux utilisateurs de capturer des détails incroyables. De plus, les options de zoom avancées offrent une polyvalence exceptionnelle, qu’il s’agisse de capturer les plus petits détails avec un zoom sans perte de qualité optique 2x et 4x, d’atteindre des sujets éloignés avec un zoom numérique jusqu’à 30x sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G ou de débloquer de nouvelles possibilités créatives avec un zoom numérique 20x sur le Redmi Note 14 Pro. Le Redmi Note 14 et le Redmi Note 14 5G sont équipés d’un système d’appareil photo AI de 108 mégapixels qui offre des couleurs éclatantes et des détails précis, rendant la photographie de haute qualité accessible à tous les niveaux de prix de la série.

Pour améliorer encore l’expérience photographique, les caméras frontales de la série Redmi Note 14 ont été portées à au moins 20 mégapixels. Le Redmi Note 14 Pro, en particulier, se distingue par sa caméra frontale de 32 mégapixels. Conçues avec un zoom grand angle 0,8x sur l’ensemble de la série, les caméras frontales permettent plus que jamais d’inclure tout le monde dans un selfie de groupe, de capturer et de préserver les moments partagés sans effort.

En outre, la série Redmi Note 14 est conçue pour offrir une expérience photographique complète, associant des performances de pointe à une polyvalence intuitive. À cette fin, diverses fonctions créatives ont été introduites, telles que les prises de vue dynamiques, qui donnent vie à chaque image grâce à des mouvements subtils, et la double vidéo sur de nombreux modèles, qui permet aux utilisateurs d’enregistrer simultanément à partir des caméras avant et arrière afin de capturer plusieurs perspectives.

L’édition a également été transformée sur les modèles Pro grâce à des fonctions d’IA avancées, telles que AI Image Expansion¹, qui étend l’arrière-plan pour une prise de vue plus immersive, et AI Erase Pro¹, qui permet de supprimer facilement les objets indésirables sans utiliser d’applications tierces. Outre AI Erase, les modèles de base sont également dotés de AI Sky, qui permet de changer facilement d’arrière-plan. Cette intégration transparente des outils d’IA² améliore la qualité des photos et rationalise le processus d’édition, mettant ainsi les résultats de niveau professionnel à portée de main.

Robuste et résistant, conçu pour la vie de tous les jours

La série Redmi Note 14 est conçue pour répondre aux exigences de la vie quotidienne grâce à une résistance robuste aux chutes, aux éclaboussures et aux rayures. Cela commence par une structure All-Star Armor composée d’ajouts utiles tels qu’un cadre composite en aluminium haute résistance, une mousse absorbant l’énergie et un matériau polymère tampon, présents dans le Redmi Note 14 Pro+ 5G pour une meilleure résistance aux chutes. L’écran en Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 confère aux modèles Pro une résistance accrue aux rayures. Il est associé à un Corning® Gorilla® Glass 7i ou à un couvercle de batterie en cuir végétalien sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G pour une assurance totale⁷. Pour le reste de la série, le Corning® Gorilla® Glass 5 assure une protection solide de l’écran, contribuant à un design solide et résistant sur toute la gamme.

Au-delà de la résistance aux chutes et aux rayures, la série Redmi Note 14 est également conçue pour résister aux éléments. Avec un indice IP68⁴, le Redmi Note 14 Pro+ 5G offre une protection exceptionnelle contre la poussière et l’eau, ce qui le rend idéal pour tout ce qu’il peut se passer lors d’une journée, qu’il s’agisse d’une pluie inattendue ou d’une aventure difficile. Le Redmi Note 14 Pro et le Redmi Note 14 5G sont dotés d’une protection IP64⁵ contre la poussière et les éclaboussures, tandis que le Redmi Note 14 est doté d’une protection IP54⁵ contre les éclaboussures et la poussière. De plus, l’ensemble de la gamme dispose d’un écran optimisé pour garantir une réactivité et une précision accrues lors de la saisie tactile, même dans des conditions humides ou huileuses. Grâce à ces caractéristiques de durabilité exceptionnelles, la série Redmi Note 14 est prête à affronter tous les aléas de la vie.

Des performances sans faille tout au long de la journée

La série Redmi Note 14 offre des performances robustes et une longue durée de vie de la batterie. Grâce aux chipsets avancés qui les équipent, ces appareils gèrent sans effort le multitâche, des appels vidéo aux jeux, en passant par tout ce qui se situe entre les deux. Le modèle le plus haut de gamme, le Redmi Note 14 Pro+ 5G, est équipé du processeur avancé Snapdragon® 7s Gen 3 4nm, qui fait ses débuts dans le monde et apporte vitesse et réactivité. Parallèlement, sa batterie de 5110mAh⁶ avec HyperCharge 120W fournit une puissance durable du début à la fin. Conçue pour faire face à des conditions extrêmes, la batterie haute densité du Redmi Note 14 Pro+ 5G fonctionne également à des températures aussi basses que -20°C, offrant une expérience fiable même dans des environnements en dessous de zéro – parfait pour les utilisateurs qui ont besoin de rester connectés quel que soit le temps.

Parallèlement, d’autres modèles sont équipés des chipsets offrant une expérience fluide pour les jeux, le streaming et le passage rapide d’une application à l’autre. Associés à de grandes batteries de 5110mAh à 5500mAh⁶, ces appareils vous permettent d’avancer tout au long de la journée sans interruption, que vous terminiez un projet de travail ou que vous vous détendiez sur votre émission préférée.

Au-delà de la simple capacité de la batterie, tous les modèles sont dotés de batteries à long cycle conçues pour une fiabilité à long terme, conservant jusqu’à 80 % de leur capacité après 1 600 cycles de charge³. Pour améliorer encore la longévité de la batterie, la charge intelligente et la prédiction du vieillissement basée sur des données de grande taille fonctionnent ensemble, optimisant le processus de charge et maintenant de manière proactive la santé de la batterie pour des performances constantes. En outre, tous les modèles Pro sont dotés d’une fonction d’allumage rapide, qui permet de les remettre en marche quelques secondes après que la batterie a été déchargée³.

Google Gemini² est disponible sur toute la gamme et améliore l’expérience grâce à des interactions personnalisées, ce qui porte les performances à un niveau supérieur. De plus, Circle to Search², présent sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G, permet aux utilisateurs de rechercher des informations autour d’eux plus rapidement, rendant les tâches quotidiennes plus simples et plus rapides.

Dans un monde où rester connecté est plus important que jamais, la série Redmi Note 14 est conçue pour équilibrer performance et efficacité, offrant une utilisation tout au long de la journée avec la commodité d’une charge rapide lorsque cela est nécessaire.

Une expérience immersive grâce à un écran à traitement oculaire avancé

Avec son écran 120 Hz, la série Redmi Note 14 offre une expérience immersive grâce à des transitions fluides qui donnent vie au contenu, qu’il s’agisse de faire défiler des médias sociaux, de regarder des vidéos ou de jouer. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G rehausse encore l’expérience en offrant une résolution nette de 1,5K qui fait ressortir chaque détail.

Grâce à la technologie de soin des yeux, l’utilisation prolongée est plus confortable. L’écran minimise l’exposition à la lumière bleue grâce aux certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free et Circadian Friendly sur tous les appareils. Il en résulte une expérience plus agréable le travail nocturne ou les sessions de streaming prolongées. L’expérience reste tout aussi agréable lorsque l’on sort: l’écran du Redmi Note 14 Pro+ 5G affiche une luminosité maximale de 3 000 nits, nettement supérieure à celle de la génération précédente. Cela permet au contenu de rester clair même sous une forte lumière extérieure, offrant une expérience de visionnage vibrante et immersive, de jour comme de nuit.

Avec la série Redmi Note 14, Xiaomi propose un mélange remarquable de performances puissantes, de photographies époustouflantes et de durabilité robuste, le tout conçu pour répondre aux besoins de la vie moderne. Qu’il s’agisse des appareils photo haute résolution dotés d’outils d’intelligence artificielle avancés, de la conception robuste résistante à la poussière et à l’eau, des performances puissantes ou de la batterie longue durée, le Redmi Note 14 Series établit une nouvelle norme dans sa catégorie en proposant des fonctionnalités haut de gamme à un public plus large et en offrant une valeur exceptionnelle à tous points de vue.

Prix et disponibilité⁹

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est disponible en noir minuit, violet lavande et bleu givré,⁷ avec deux variantes de stockage⁸:

(12GB, 512GB) à 1999 TND

(8GB, 256GB) à 1749 TND

Le Redmi Note 14 Pro est disponible en noir nuit, violet Aurora et bleu océan⁷, avec deux variantes de stockage⁸:

(12GB, 512GB) à 1399 TND

(8GB, 256GB) à 1169 TND

Le Redmi Note 14 5G est disponible en noir nuit, violet lavande et vert corail⁷, avec deux variantes de stockage⁸.

(8GB, 256GB) à 1049 TND

(6GB, 128GB) à 949 TND

Le Redmi Note 14 est disponible en noir nuit, violet brumeux, bleu océan et vert citron vert⁷, avec trois variantes de stockage⁸.

(8GB, 256GB) à 839 TND

(8GB, 128GB) à 789 TND

(6GB, 128GB) à 699 TND

Avantages :

Une garantie écran gratuit valable dans les 6 mois suivant la date d’activation du téléphone.

Conditions:

Du 7 février au 7 mars (vous devez activer le téléphone durant cette période pour bénéficier de cet avantage).

Un espace de stockage Google One Cloud de 100 GO offert pour une durée de 3 mois.

Conditions: Jusqu’au 31 juillet 2025 (vous devez activer le téléphone avant cette date pour bénéficier de cet avantage).

