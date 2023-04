Yellow Card lance une nouvelle API pour un accès instantané aux marchés africains à travers les cryptomonnaies

Partagez 1 Partages

Yellow Card, la plus grande plateforme panafricaine d’échange de crypto-monnaies , a annoncé le lancement de sa nouvelle API de paiement. Ce nouveau produit permettra aux entreprises et à leurs clients d’accéder instantanément aux marchés africains à travers les rampes de crypto-monnaies de Yellow Card.

Étant la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies sur le continent africain, Yellow Card permet aux entreprises d’accéder instantanément à ses ramps de collecte et de décaissement dans 16 pays africains ainsi que d’offrir à leurs clients des méthodes de paiement locales via Mobile Money et des transferts bancaires locaux.

L’API de paiement permet aux entreprises de recevoir et d’envoyer des devises locales à travers le service Mobile Money et des transferts bancaires, tandis que Yellow Card s’occupe de la gestion de la trésorerie et de la conversion desdits devises à partir des Stablecoins tels que USDT et USDC. La conversion automatisée en Stablecoins protège votre entreprise de la volatilité des monnaies africaines. Ce produit est parfait pour les entreprises de crypto-monnaie et autres entreprises qui cherchent à conquérir le marché africain, les entreprises de transfert d’argent qui cherchent à bénéficier des flux de crypto-monnaie, et les FinTechs qui ont besoin d’aide pour la gestion de leur trésorerie.

Le PDG de Yellow Card, Chris Maurice, a déclaré : “Notre API de paiement change la donne pour les entreprises qui cherchent à se développer en Afrique. Avec une seule API, vous pouvez desormais externaliser la gestion de trésorerie, les encaissements et les décaissements dans 16 pays africains. De ce fait, nous sommes impatients de voir l’impact que ce produit aura sur les entreprises qui cherchent à étendre leur portée à divers marchés africains”.

Conscient de l’importance de la tarification sur les marchés africains, Yellow Card offre les taux de change les plus compétitifs dans tous les pays par le biais de ladite API, ainsi que les frais les plus bas pour l’utilisation de ses rampes.

De plus, la conformité de Yellow Card avec les réglementations pertinentes permet à d’autres entreprises de se développer de manière transparente dans d’autres pays africains, de renforcer la confiance de leurs clients et de consolider leur réputation globale.

Avec le lancement de cette solution de paiement, les entreprises ont la possibilité d’accéder à un marché africain en pleine croissance. Pour des startups ou des entreprises solidement établies, ce produit de paiement est une solution complète pour tous besoins d’affaires.

Communiqué