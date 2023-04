Youth Ecopreneur Award : appel à candidatures

Partagez 1 Partages

Le Centre du commerce international (ITC) a annoncé l’ouverture du dépôt des candidatures pour son prix Youth Ecopreneur Award ; une compétition dédiée aux jeunes innovateurs de l’économie verte qui développent des solutions durables pour promouvoir un monde plus vert.

« Ce prix prestigieux offre une occasion unique aux entrepreneurs de présenter leurs idées à un public prestigieux d’experts en affaires, d’investisseurs, de représentants des Nations unies etc… lors du Forum mondial pour le développement des exportations (WEDF) qui se tient à Oulan-Bator, en Mongolie ».

Le gagnant recevra des prix exceptionnels :

5 000 dollars en espèces pour soutenir l’entreprise ;

Un accès au programme Google Startups pour le développement durable (S4SD) ;

Mentorat et soutien de la part de Google ;

Un soutien spécialisé en matière de protection de la propriété intellectuelle de la part de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ;

Une mise en relation avec des investisseurs pour un financement supplémentaire ;

Une exposition internationale grâce aux articles de l’ITC ;

Un voyage entièrement financé en Mongolie pour présenter leur entreprise et participer au WEDF

Pour participer, les entrepreneurs doivent être âgés de moins de 35 ans et leurs entreprises doivent promouvoir la durabilité et l’économie verte. Elles doivent être principalement dirigées par un jeune et enregistrées dans un pays en développement éligible. Voire liste ici.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 avril 2023.

Pour obtenir plus d’informations et déposer votre candidature, veuillez cliquer ici.

NJ