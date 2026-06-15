Zenith Technology, LEADER en Tunisie, présente ses solutions photovoltaïques au BIG 5 Green Africa 2026

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La société Zenith Technology, partenaire stratégique des entreprises dans le domaine de la transition énergétique, participe aux activités du salon BIG 5 Green Africa 2026, qui se tiendra du 16 au 19 juin au Parc des Expositions du Kram. L’objectif est de présenter les dernières solutions photovoltaïques destinées au secteur industriel et aux investisseurs, ainsi que de mettre en lumière les opportunités qu’offre l’énergie solaire pour renforcer la compétitivité des entreprises et réduire leurs coûts de production.

Face à l’augmentation persistante du coût de l’énergie, aux défis croissants liés à la transition écologique et aux exigences des marchés internationaux, Zenith Technology affirme que l’investissement dans l’énergie solaire n’est plus simplement une option écologique, mais un levier stratégique pour améliorer la performance économique des entreprises industrielles et renforcer leur compétitivité, tant sur le plan local qu’international.

À cette occasion, M. Bilel Chabchoub, directeur commercial de Zenith Technology, a souligné que la société adopte une vision à long terme fondée sur la qualité, l’innovation et l’accompagnement des clients à toutes les étapes de leurs projets. Il a précisé que Zenith Technology ne se limite pas à la fourniture d’équipements et de solutions techniques, mais propose une prise en charge complète incluant l’étude, la conception, le financement, l’exécution, la maintenance et le suivi des performances.

Il a ajouté : « L’entreprise s’appuie sur les meilleures technologies mondiales dans le domaine de l’énergie solaire, tout en veillant à réaliser les projets conformément aux normes internationales les plus élevées. La réussite d’un projet solaire dépend de la qualité de cet accompagnement global, qui garantit aux industriels le meilleur retour sur investissement et des résultats tangibles sur leurs coûts énergétiques.

Zenith Technology accorde une importance particulière à la question du financement, en accompagnant les entreprises dans la structuration de leurs dossiers grâce à un réseau d’experts et de partenaires bancaires, facilitant ainsi l’accès à des solutions adaptées pour accélérer la réalisation des projets photovoltaïques.

Sur son stand, la société organisera des rencontres avec des chefs d’entreprise et des investisseurs, ainsi que des séances de conseil et des études préliminaires pour les entreprises souhaitant initier ou accélérer leur transition énergétique.

Zenith Technology organisera, le 17 juin 2026 au stand C150 à la foire, un panel intitulé « L’énergie solaire industrielle : financement, compétitivité et transition énergétique ».

Il réunira des experts, des professionnels et des représentants des secteurs financier et industriel pour débattre des perspectives des projets photovoltaïques en Tunisie, de l’impact des coûts de l’énergie sur la compétitivité — notamment pour les secteurs exportateurs et le textile — et des mécanismes de soutien, bancaires et islamiques.

L’événement mettra en lumière les opportunités d’investissement offertes par l’énergie solaire industrielle comme levier pour bâtir une industrie tunisienne plus compétitive, durable et résiliente face aux mutations économiques et environnementales.

Par sa participation, Zenith Technology réaffirme son engagement à accompagner les entreprises tunisiennes vers un modèle énergétique plus efficace, contribuant à la croissance économique et à la création d’une valeur ajoutée durable. L’entreprise invite les opérateurs économiques à profiter de cette période favorable pour repenser leurs stratégies énergétiques.

Source : Communiqué

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