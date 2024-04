AfricaNenda continue à appuyer le Mobile Money en Afrique 

Partagez 0 Partages

Le Mobile Money est un concept transformateur qui permet aujourd’hui au continent africain d’assurer l’inclusion financière des personnes non-bancarisées. Proposé par plusieurs entités depuis 2007, ce service a carrément révolutionné l’accès aux services financiers pour des milliards de personnes à travers le Globe et en particulier en Afrique.

A travers leurs téléphones mobiles, les individus, ceux qui vivent dans des zones mal desservies ou éloignées notamment, peuvent effectuer des transactions financières sans passer par les services bancaires traditionnels de façon facile et à des coûts nettement plus réduits.

Outre les transferts d’argent, le Mobile Money permet de payer des factures, épargner de l’argent ou encore obtenir des prêts. Un accès facile et fluide aux services financiers de base qui permet aux individus de participer pleinement à l’économie.

Son adoption rapide, en particulier, par les groupes marginalisés et vulnérables tels que les femmes et les populations rurales, a largement contribué à combler les écarts entre les sexes en matière d’accès financier et à constituer un filet de sécurité pour les populations vulnérables en temps de crise. Cela a, aussi, permis aux petits entrepreneurs de développer leurs activités contribuant ainsi à la croissance économique et au développement.

De par le potentiel qu’offre le Mobile Money en termes d’inclusion financière, AfricaNenda s’est saisi de cette opportunité et accompagne aujourd’hui les institutions africaines et autres spécialistes en paiements pour soutenir le développement et la croissance des systèmes de paiement instantanés et inclusifs.

Le directeur général adjoint d’AfricaNenda, Akinwale Goodluck, nous en parle dans cette interview accordée à THD en marge du Mobile World Congress 2024.

NJ