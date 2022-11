SPOFUN : la plateforme qui facilite le sport

Partagez 3 Partages

Labellisée Startup Act, la plateforme SPOFUN a été développée par des jeunes tunisiens talentueux pour faciliter la pratique et la réservation des espaces sportifs et de loisirs. Un concept unique en Tunisie, SPOFUN garantit une recherche simplifiée, une réservation sécurisée et des possibilités d’annulation gratuite.

Ce que propose SPOFUN

La plateforme fournit aux particuliers ainsi qu’aux entreprises un outil digital qui facilite la pratique de leurs activités sportives ou de loisirs. Grâce à un accès à notre base de données de partenaires, vous réservez votre espace à tout moment et sans aucun engagement.

Vous disposez d’un espace sportif ou de loisir que vous désirez mettre en location ? Devenez partenaire et gagnez en visibilité. La plateforme vous aide à mieux gérer votre projet en enregistrant vos réservations et en mesurant vos statistiques en temps réel. De plus, vous vous différenciez sur le marché à travers un outil qui digitalise votre espace sportif !

Comment ça marche ?

Trouver un espace sportif n’a jamais été aussi simple :

Commencez par chercher un espace en utilisant la barre de recherche. A travers les filtres, vous pouvez préciser la zone géographique, la date et la nature de l’activité sportive à pratiquer. Sélectionnez l’espace qui répond à vos besoins et à votre budget Précisez le créneau horaire parmi les disponibilités affichées Connectez-vous ou inscrivez-vous en utilisant votre compte Gmail ou Facebook Réservez votre espace et profitez de votre activité préférée!

