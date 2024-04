Appel à participation : l’UIT organise une compétition sur l’authentification par blockchain pour les services financiers numériques 

Partagez 0 Partages

L’Union internationale des télécommunications organise une compétition dédiée aux modèles d’authentification par blockchain à destination des services financiers numériques.

« Même les mots de passe les mieux formulés peuvent être compromis. Lorsque les informations d’identification d’un utilisateur sont volées, les investissements, les comptes de cartes de crédit et les économies durement gagnées ont tendance à suivre », explique l’UIT invitant les développeurs à participer à sa compétition.

Les participants « pourront présenter et perfectionner leurs compétences, obtenir une reconnaissance mondiale et rallier des soutiens à leurs innovations » indique l’UIT notant que « le défi permettra de proposer des solutions d’authentification forte susceptibles d’être adoptées par le marché, tout en contribuant à renforcer la capacité d’innovation dans ce domaine vital de la cybersécurité et de la sécurité financière dans le monde entier ».

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Le gagnant recevra un prix en espèces de 5 000 USD, les deuxième et troisième places étant respectivement dotées de 3 000 et 2 000 USD.

Les candidats peuvent participer de façon individuelle ou en équipe. Pour plus d’informations, veuillez consulter ce lien.

NJ