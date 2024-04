Girls in ICT: l’UIT célèbre la Journée internationale des filles dans les TIC 

Partagez 0 Partages

L’Union internationale des télécommunications célèbre le 25 avril 2024, la Journée internationale des filles dans les TIC. Cette année, les festivités auront lieu aux Philippines sous l’égide du Département des technologies de l’information et de la communication.

Le leadership sera le thème de cette édition afin de souligner le besoin crucial de modèles féminins forts dans les carrières scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de mathématiques (STIM), lit-on dans un communiqué de l’UIT. « Le thème de la Journée des filles dans les TIC 2024 vise à relever ces défis, en encourageant l’autonomisation et le développement du leadership pour un avenir plus équitable dans les STIM ».

« Bien que les femmes occupent aujourd’hui 40% des emplois hautement qualifiés dans le monde, leur participation dans les domaines liés aux TIC reste faible. Les femmes sont quasiment absentes du développement de logiciels, de l’ingénierie, de la recherche technologique, du monde universitaire ainsi que des plus hautes sphères de décision politique. Elles ont également tendance à quitter les emplois scientifiques et technologiques plus rapidement que les hommes », a-t-on souligné.

« Dans les TIC, les femmes se retrouvent souvent dans des fonctions subalternes ou de soutien plutôt que dans des postes de direction, avec peu de possibilités d’évolution. Elles ont également moins de chances d’occuper un poste de direction, de devenir des entrepreneurs dans le domaine des TIC ou d’être représentées parmi les décideurs en matière de science et de technologie ».

NJ d’après communiqué