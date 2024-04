La 5G devrait contribuer à hauteur de 260 milliards de dollars au PIB de la Chine d’ici à 2030 

Partagez 0 Partages

La contribution de la 5G au PIB de la Chine devrait atteindre près de 260 milliards de dollars en 2030, soit 23% de l’impact économique annuel global de la téléphonie mobile en Chine, indique le Mobile Economy China 2024, un rapport publié récemment par la GSMA.

Le même rapport prévoit que plus de la moitié des connexions mobiles chinoises seront de type 5G d’ici à la fin de 2024 et près de 90% des connexions d’ici à 2030. Il note également, que les connexions 5G chinoises représenteraient près d’un tiers du total des connexions 5G mondiales d’ici à 2030.

Dans son rapport, la GSMA affirme que le marché de la 5G en Chine continue de mûrir et que l’adoption de cette technologie progresse plus rapidement que prévu grâce à la vitesse de déploiement des réseaux et à la maturation de l’écosystème des appareils.

Selon la même source, plus de 800 millions de connexions mobiles chinoises sont déjà en 5G. D’ailleurs, d’ici à la fin de 2024, avec plus de 50% de connexions mobiles 5G dans le pays, la cinquième génération des réseaux mobiles devrait devenir la technologie mobile dominante dans le pays, avec plus d’un milliard de connexions.

La croissance de la 5G en Chine revient, entre autres, à l’utilisation accrue de la bande de fréquence 6 GHz. La Chine est le premier pays au monde à utiliser la 6 GHz, car elle offre une grande largeur de bande, cruciale pour l’évolution future de la 5G.

NJ