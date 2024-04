OPPO Reno11 F 5G bientôt en Tunisie

Partagez 0 Partages

Avec son style élégant, sa construction durable et son écran remarquable, le nouveau smartphone d’OPPO, Reno11 F 5G, sera bientôt en Tunisie et impressionnera sans doute les utilisateurs. Histoire de succès d’un design époustouflant.

Un style élancé et unique

Le design élégant et fin est essentiel pour un smartphone de qualité, tout comme une autonomie fiable et durable de la batterie. Pour rendre le Reno11 F 5G fin et léger, tout en incluant une batterie de haute capacité, OPPO a révisé la structure globale des composants, en concevant une nouvelle carte adjointe 26% plus petite que la génération précédente. Cela libère plus d’espace interne pour la batterie, afin que le Reno11 F 5G puisse bénéficier d’une batterie plus fine mais plus longue.

Grâce à son empilement de composants innovant et à ses matériaux légers, le Reno11 F 5G ne mesure que 7,54 mm d’épaisseur et pèse 177 g malgré sa grande batterie de 5 000 mAh avec une charge flash SUPERVOOCTM de 67 W.

Plus qu’un téléphone mince, le Reno11 F 5G est également élégant, introduisant le nouveau processus de conception de particules magnétiques d’OPPO en bleu océan et en utilisant OPPO Glow pour les options de couleur comme le vert palmier. Ces deux couleurs : bleu océan et vert palmier seront ainsi disponibles en Tunisie.

La conception de particules magnétiques du Reno11 F 5G crée une esthétique remarquable et unique obtenue en utilisant des particules dirigées par des aimants pour former des motifs fluides et des vagues chatoyantes. Cette finition innovante crée une qualité visuelle dynamique et fluide. Tout cela démontre l’attention portée aux détails par OPPO, affinant l’intérieur et l’extérieur de son Reno11 F 5G pour offrir une expérience fine, légère, élégante et gagnante.

Un écran phare, presque sans cadre

La tendance vers des écrans avec des cadres toujours plus petits ne s’arrête pas, en particulier lorsqu’il s’agit de téléphones phares et haut de gamme créant un look immersif et futuriste.

En utilisant un panneau OLED flexible – une technique utilisée dans les téléphones phares haut de gamme – OPPO a créé pour son nouveau Reno11 F 5G un écran plat avec une bordure parmi les plus fines de sa catégorie. Le cadre inférieur, en particulier, est mince de 2,37 mm, 45 % plus fin que les écrans de la génération précédente.

Pour créer une vue plus immersive de tous les côtés, le cadre d’écran en plastique qui entoure généralement les écrans des smartphones, de moyenne gamme, a été supprimé, de sorte que la vitre de l’écran s’étend jusqu’au cadre du téléphone. Il s’agit là d’une autre technique généralement associée aux téléphones phares et signifie que les cadres latéraux du Reno11 F 5G n’ont que 1,47 mm d’épaisseur pour un look sans cadre.

Associée à un panneau AMOLED brillant et lumineux avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1 100 nits, cette combinaison de techniques place la qualité de visualisation du Reno11 F 5G au premier plan.

Une durabilité assurée

Le Reno11 F 5G est conçu pour durer grâce à son indice de protection IP65, le meilleur de sa catégorie.

Un indice IP ne se limite pas à un simple chiffre. OPPO a aussi conçu le port USB-C à 16 broches du Reno11 F 5G avec un joint en silicone supplémentaire pour une résistance supérieure. De la mousse imperméable a également été ajoutée au FPC des boutons d’alimentation et de volume, de sorte que le téléphone peut supporter l’exposition à la pluie dans des conditions de laboratoire quatre fois plus longtemps qu’un appareil classé IPX4.

Au-delà de l’indice IP, le Reno11 F 5G est également testé pour résister à 200 000 pressions sur le bouton d’alimentation, à 100 000 pressions sur le bouton de volume et à 20 000 fois sur le connecteur USB-C branché et débranché.

Grâce à tous ces avantages en matière de durabilité, le Reno11 F 5G inspire une confiance exceptionnelle. Lorsque nous parlons des éléments constitutifs d’un smartphone – sa conception, son écran et sa structure interne – chaque élément est essentiel pour créer une expérience fiable, esthétique et utile. Mais ce n’est que lorsque vous commencez à utiliser Reno11 F 5G que la magie opère.

Un design élégant

Lorsque vous sortez le Reno11 F 5G lors d’une fête, il scintille et brille car il capte parfaitement la lumière. Lorsque vous regardez une émission, son écran sans cadre vous plonge dans l’action. En naviguant sous la pluie, vous pouvez vous concentrer sur votre trajet d’un point A à un point B, sans craindre qu’il soit mouillé, et comme il est dans votre poche et dans votre main, son cadre fin et léger ne vous alourdira pas.

Grâce à ses expériences phares et son excellente durabilité, son design élégant et son écran immersif, le Reno11 F 5G améliorera votre vie et votre nouvelle expérience de smartphone.

Communiqué