Classement des 10 meilleures joueuses d’eSport dans le monde

Une étude récente menée par DaddySkins a classé les joueuses d’eSport les plus performantes . Le classement est basé sur le total des gains des tournois. L’étude fournit également des informations sur le pays que représentent les joueuses, les jeux auxquels elles participent et le nombre de tournois joués.

Voici le bref résumé des résultats :

La liste des joueuses d’eSport les plus performantes est menée par Sasha Hostyn, plus connue sous le nom de Scarlett, avec plus de 470 000 dollars de gains . La joueuse canadienne évolue principalement sur Starcraft II, un jeu de stratégie de science-fiction. Elle a participé à 280 tournois, soit plus que toute autre joueuse de ce classement.

Li Xiaomeng , surnommée Liooon, prend la deuxième place avec 241 000 dollars , soit presque deux fois moins que Scarlett. Cette joueuse chinoise évolue dans Hearthstone, un jeu de cartes au tour par tour, et est devenue la deuxième joueuse la plus titrée en participant à seulement 9 tournois.

Ksenia Kluenkova , plus connue sous le nom de vilga , occupe la troisième place, avec plus de 123 000 dollars gagnés lors de compétitions eSport. Elle a participé à 61 tournois, remportant des victoires dans CS:GO, Counter-Strike et Counter-Strike 2.

Katherine Gunn , plus connue sous son nom de jeu Mystik, suit de près avec la quatrième place et 122 000 dollars , à moins de mille dollars derrière Vilga. Mystik n’a participé qu’à 7 tournois, ce qui fait d’elle la joueuse féminine la plus gagnante en moyenne dans ce classement.

Petra Stoker occupe la cinquième place avec 101 000 dollars . Petra joue principalement dans CS:GO et Valorant, deux jeux de tir à la première personne. Cette joueuse néerlandaise a participé à 32 tournois.

Michaela Lintrup , également connue sous le nom de mimi , suit de près avec la sixième place et 100 000 dollars de gains totaux. Cette joueuse danoise participe également à Valorant et CS:GO, en participant à 40 compétitions.

Julia Kiran , également connue sous le nom de Juliano, est septième au classement des joueuses d’eSport les plus performantes, avec un total de 98,2 000 dollars gagnés. La joueuse suédoise a participé à 52 tournois, en compétition dans un large éventail de jeux.

Alexis Guarrasi et Melanie Capone (mieux connue sous le nom de me L ) partagent la huitième place avec 95,2K dollars de gains en tournoi. Les deux joueurs participent à Valorant et partagent le même nombre de compétitions avec 17.

Nina Qual ferme le classement avec la neuvième place et 94,9K dollars . Joueuse de Starcraft II, tout comme Scarlett, Nina a participé à 174 tournois, soit le deuxième plus grand nombre de compétitions de cette liste. Par rapport à Scarlett, Nina a gagné presque 5 fois moins.

Le porte-parole de DaddySkins , commentant l’étude, déclare : « Actuellement, les femmes représentent 46 % des joueurs de jeux vidéo occasionnels dans le monde, mais en 2019, seulement 5 % de tous les joueurs d’eSport étaient des femmes. L’industrie de l’eSport essaie de changer cela. Avec des joueuses plus importantes et de nouvelles équipes entièrement féminines, nous pouvons nous attendre à plus de joueuses et généralement à plus de personnes d’horizons divers. L’intérêt est clairement là, mais il est nécessaire de créer un espace pour les nouveaux joueurs et les nouveaux publics. »

Méthodologie : Pour découvrir les joueuses d’eSport les plus performantes, les experts ont analysé les revenus totaux, le classement mondial et le nombre de tournois auxquels les joueuses ont participé. Ils se sont concentrés sur la collecte de données fournissant des mesures quantifiables du succès et le classement était basé sur les revenus totaux de chaque joueuse d’eSport.

Source : Communiqué