Core-Backbone met à niveau les principales routes du réseau en Allemagne avec la solution GX Series d’Infinera

Infinera a annoncé aujourd’hui que Core-Backbone, un fournisseur de réseau mondial, a déployé la solution cohérente ICE6 800G de la série GX d’Infinera pour mettre à niveau et étendre les routes réseau clés entre Nuremberg et Munich, Nuremberg et Prague, et Hambourg et Düsseldorf, doublant ainsi la capacité du réseau sur chaque segment de réseau tout en réduisant la consommation d’énergie par bit. Cette mise à niveau du réseau étend encore davantage le réseau de Core-Backbone à travers l’Europe, en fournissant des services de connectivité haute capacité et hautes performances qui sont fiables, sécurisés et rentables.

Core-Backbone est l’un des opérateurs allemands connaissant la plus forte croissance, opérant en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Avec la série GX d’Infinera, le réseau de Core-Backbone peut fournir une capacité de 800 G par longueur d’onde, avec la possibilité de passer à 1,2 T, ce qui augmente considérablement la capacité du réseau au moindre coût et avec la plus faible consommation par bit.

« Nous sommes ravis de mettre à niveau notre réseau avec les solutions innovantes d’Infinera et d’élargir notre offre de services. La solution GX de pointe d’Infinera, similaire à la plateforme XTM d’Infinera actuellement présente sur notre réseau, a été facile à installer et à déployer, éliminant les longs délais de configuration et évitant toute interruption de service », a déclaré Ulrich Koehler, responsable du réseau et de l’exploitation informatique, Core-Backbone. « Avec la solution GX Series d’Infinera, notre réseau dorsal sera en mesure de répondre aux besoins croissants de nos clients avec des améliorations de performances et de prendre en charge une capacité de 400G à 800G+ pour les longueurs d’onde individuelles afin de répondre aux demandes croissantes de transmission à haut débit aujourd’hui et à l’avenir. »

« Nous sommes ravis de soutenir les projets de mise à niveau et d’expansion du réseau de Core-Backbone, qui prennent en charge les télécommunications, les centres de données et les services financiers essentiels dans le monde entier », a déclaré Nick Walden , vice-président senior des ventes mondiales chez Infinera. « La série GX d’Infinera associée à la série XTM permettra à Core-Backbone de fournir à ses clients des services rentables, de grande capacité et hautement disponibles. »

Source : Communiqué