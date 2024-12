Énergie solaire en Tunisie : Pose de la première pierre pour deux projets innovants à Feriana

Partagez 0 Partages



Avec la présence de la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatma Thabet Chiboub, une cérémonie de pose de la première pierre pour la réalisation de deux projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire photovoltaïque, s’est déroulée dans la délégation de Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine.

Cette cérémonie a également marqué la présence de M. Wael Chouchane, Secrétaire d’État chargé de la Transition Énergétique, de M. Fayçal Trifa, Président-Directeur Général de la Société Tunisienne d’Électricité et de Gaz (STEG), de M. Belhassen Chiboub, Directeur Général de l’Électricité et des Énergies Renouvelables au ministère, ainsi que des représentants des entreprises investissant dans le projet et des bailleurs de fonds.

Les entreprises “Qair” et “Mazarine”, sont responsables de la réalisation de ces projets dans le cadre d’un système de licences. Le financement est assuré par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), avec un coût total d’environ 14,5 millions d’euros, soit environ 48 millions de dinars.

De son côté, Mme Fatma Thabet Chiboub a souligné que ces projets d’une capacité totale de 20 mégawatts contribueront à renforcer le réseau national d’électricité tout en garantissant la qualité et la continuité de l’approvisionnement dans la région, notamment durant les périodes de pointe. Elle a ajouté que la réalisation de ces projets s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la transition énergétique, visant à atteindre un taux d’intégration des énergies renouvelables dans le mix électrique national de 35 % d’ici 2030. Cette initiative contribuera également à encourager davantage les investissements dans les énergies propres tout en réduisant le déficit du bilan énergétique primaire.

M. Wael Chouchane a précisé que ces projets permettront de produire une quantité d’électricité équivalente à celle consommée par environ 30 000 foyers et réaliseront une économie d’environ 8 000 tonnes de gaz naturel par an, ce qui représente une valeur approximative de 4 millions de dollars. Il a également indiqué que ces projets contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’environ 17 000 tonnes par an. Leur mise en service est prévue avant l’été 2025.

Ce projet ambitieux, intégrant les technologies d’onduleurs et de Smart transformer station (STS) fournis par Huawei, représente une avancée majeure pour la transition énergétique en Tunisie.

Dans ce cadre, M. Omar Ben Hessine Bey, responsable des affaires institutionnelles de Qair en Tunisie, a déclaré que ce projet démontre la capacité de Qair à conjuguer expertise locale et innovations technologiques internationales, comme celles proposées par Huawei, pour relever les défis énergétiques auxquels fait face la Tunisie.

Mme Farah Khalfaoui, Senior Channel Manager chez Huawei Tunisie, a ajouté : « Ce projet témoigne de la synergie entre Qair et Huawei pour promouvoir des solutions énergétiques durables. C’est une étape importante qui illustre notre engagement à accompagner la transition énergétique en Tunisie. »

Source : Communiqué