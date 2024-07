Espagne : Telefónica et Nokia offrent un service unique pour les réseaux privés 5G pour les entreprises

Partagez 0 Partages



Telefónica et Nokia ont signé un accord stratégique pour accélérer le développement et le déploiement de réseaux privés 5G dans l’environnement commercial espagnol. L’objectif est d’aider l’industrie à évoluer vers un modèle 4.0 et d’accélérer la transformation numérique des entreprises de manière simple et agile.

Cette alliance pour les trois prochaines années permettra aux entreprises espagnoles d’accéder à jusqu’à 100 solutions Nokia différentes liées à la numérisation dans le cloud (Nokia Digital Automation Cloud), aux réseaux mobiles privés (Modular Private Wireless), à l’informatique de pointe pour l’industrie (MX Industrial Edge). et appareils industriels.

Ces services seront soutenus par le réseau de Telefónica Espagne, qui apportera également son expérience et ses ressources en tant qu’opérateur national et ses services de conseil et de maintenance, ainsi que sa capacité de connectivité Big Data et IoT à travers Telefónica Tech, qui offrira ses capacités en tant que intégrateur technologique et son expérience dans l’accompagnement des entreprises dans leurs démarches de digitalisation.

Adrián García-Nevado, directeur des entreprises chez Telefónica Espagne, déclare : « Cette collaboration avec Nokia s’inscrit dans notre vision de doter l’industrie d’une technologie de pointe dans une nouvelle ère où l’intelligence artificielle et l’utilisation des données ouvrent la voie. Cette stratégie est précédée de plus de 90 cas d’utilisation avec de vrais clients pour l’exploration des capacités 5G.

La technologie 5G permet une plus grande interconnexion des appareils intelligents, facilitant la collecte, la surveillance et l’analyse des données commerciales clés en temps réel, rendant ainsi les processus de fabrication plus efficaces et durables. Les réseaux privés qui s’appuient sur ces capacités 5G permettent de garantir une qualité de service à travers le réseau mobile en priorisant les communications. Et cela permet de fournir au client des fonctionnalités spécifiques telles que des communications à faible latence.

Des secteurs tels que l’industrie manufacturière, les ports et la logistique, les voitures connectées et l’e-santé peuvent ainsi faire le grand saut en incluant les communications sans fil 5G dans leurs processus. Ainsi, grâce à ces réseaux privés, bon nombre de ces processus peuvent être automatisés, ce qui optimise les ressources de l’entreprise et facilite la réduction des coûts, tout en améliorant la qualité des produits et des services.

La 5G contribuera également à rendre les lignes de production plus flexibles et à améliorer le contrôle et la gestion à distance des machines lourdes, ce qui améliorera la sécurité et la durabilité des travailleurs en réduisant la consommation d’énergie, entre autres avantages.

D’après communiqué