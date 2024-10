Huawei lance une série de solutions de transformation numérique et intelligente pour l’industrie lors du Gitex 2024

Partagez 0 Partages



Huawei a participé en tant que sponsor Diamant au GITEX GLOBAL 2024, l’une des plus grandes expositions technologiques au monde. Se déroulant du 14 au 18 octobre, le thème de cette année est « Accelerate Industrial Digitalization and Intelligence ». Le premier jour, Huawei a organisé le Sommet sur la Transformation Numérique et Intelligente de l’Industrie, présentant des solutions conjointes pour divers secteurs, tels que les services publics, les transports, les finances, l’énergie électrique, le pétrole et le gaz, l’exploitation minière, le commerce de détail, l’éducation et la santé. Ces solutions, accompagnées de nouveaux produits phares, visent à accélérer la transformation numérique et intelligente des clients.

L’innovation continue de Huawei pour soutenir le développement des clients, des partenaires et des talents

Dans son discours d’ouverture du Sommet, Li Peng, Corporate Senior Vice President and President of ICT Sales & Service chez Huawei, a déclaré : « Nous combinons nos forces dans les domaines du réseau, du stockage, du calcul, du cloud et de l’énergie. Nous travaillons avec des partenaires pour construire de nouvelles infrastructures numériques et intelligentes. » Li Peng a souligné la mise en œuvre de l’architecture de référence de Huawei pour la transformation intelligente des industries, offrant des solutions adaptables avec plus de 100 études de cas dans divers secteurs. Il a également réaffirmé l’engagement de Huawei envers un écosystème de partenaires équilibré, ouvert et mutuellement bénéfique. « Nous encourageons l’innovation par la coopération avec des partenaires locaux par le biais de nos 14 OpenLabs dans le monde. Plus de 20 solutions ont été développées avec plus de 30 partenaires des Émirats Arabes Unis pour répondre aux besoins industriels locaux », a-t-il ajouté.

Li Peng a poursuivi en expliquant comment Huawei innove constamment pour fournir à ses partenaires des solutions légères, des produits commercialisables, des services d’accompagnement de bout en bout, ainsi que des plateformes numériques efficaces, afin de les aider à soutenir les PME de manière plus autonome, simple et efficace. Il a conclu en soulignant les efforts de Huawei pour développer les talents numériques locaux et renforcer l’écosystème industriel : « À l’avenir, Huawei est prêt à unir ses forces avec davantage de clients et partenaires pour favoriser la transformation numérique et intelligente des industries ».

Accélérer la numérisation et l’intelligence industrielles pour un bond en productivité

Leo Chen, Corporate Senior Vice President and President of Enterprise Sales chez Huawei, a déclaré dans son discours que l’IA et la 5G-A sont les moteurs de la Quatrième Révolution industrielle, entraînant un bond significatif de la productivité. Cependant, des défis en matière d’infrastructures et d’écosystèmes de talents demeurent. Huawei mettra à profit son expertise dans les domaines de la connectivité, du stockage, du calcul et du cloud pour aider les industries à construire une infrastructure TIC prête pour l’IA, tout en accélérant l’adoption des technologies avancées. Huawei accélérera également l’application des technologies avancées dans divers scénarios industriels pour résoudre les points de blocage des entreprises.

À cette fin, Huawei a publié le livre blanc Amplifying Industrial Digitalization & Intelligence Practice, qui inclut plus de 100 exemples de réussite dans plus de 20 secteurs pour servir de référence aux clients dans leur propre transformation. De plus, Huawei prévoit de renforcer son système de coopération avec les partenaires et de développer un écosystème de talents numériques. En partenariat avec IDC, Huawei a créé l’indice mondial de numérisation (Global Digital Index – GDI) pour fournir des indicateurs d’évaluation quantitatifs des efforts de transformation.

Construire une infrastructure TIC de nouvelle génération pour renforcer les fondations de la transformation numérique et intelligente

David Shi, Vice President of ICT Marketing and Solution Sales chez Huawei, a souligné l’importance d’une infrastructure TIC robuste pour permettre aux entreprises de prospérer à l’ère de l’intelligence. Il a mis en avant deux stratégies majeures : démocratiser l’infrastructure TIC et accélérer sa rentabilité. “C’est seulement en collaborant étroitement avec nos clients et partenaires que nous pourrons réellement apporter l’intelligence à toutes les industries”, a-t-il déclaré. Huawei propose quatre principes pour simplifier l’infrastructure TIC : facilité d’intégration, d’accès, d’utilisation et d’évolution, rendant celle-ci plus accessible à divers secteurs, y compris les PME.

Huawei reste engagé dans l’innovation et a développé des solutions spécifiques aux industries pour répondre aux besoins variés des clients. Lors du Sommet, Huawei a dévoilé des solutions de transformation numérique pour dix industries, notamment la National Government Cloud Solution et la Intelligent Oil & Gas Field Solution. En outre, Huawei vise à faciliter l’adoption de l’infrastructure TIC avec le lancement de produits phares et d’offres conviviales comme le HUAWEI eKit, simplifiant ainsi l’intégration et l’utilisation pour les clients et partenaires.

Grandir ensemble, réussir à l’ère de l’intelligence

Le cadre « SHAPE » de Huawei soutient les partenaires dans cinq domaines clés : le maintien du leadership, l’innovation conjointe, le développement des capacités, l’expérience de la coopération, et les opportunités de croissance. Ernest Zhang, President of Global Partner and Commercial & Distribution for Enterprise Sales at Huawei, a déclaré : « Nous collaborons avec nos partenaires pour construire une culture centrée sur le client, en gardant le principe des bénéfices partagés comme pont, l’intégrité comme fondation, et les règles comme garantie, afin de favoriser un environnement commercial sain et grandir ensemble pour aider nos clients à réussir leur transformation numérique et intelligente. »

Présentation des pratiques innovantes de transformation numérique et intelligente

Sur une superficie de plus de 1400 mètres carrés, l’espace d’exposition de Huawei illustre l’intégration de la technologie intelligence dans de nombreux secteurs, en se basant sur son schéma de référence pour la transformation intelligente. Les visiteurs peuvent découvrir une large gamme de pratiques mondiales de transformation innovante.

