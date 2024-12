IA : L’entreprise tunisienne Cynoia élue Meilleure Startup SaaS au AfricArena 2024

Partagez 0 Partages

Cynoia, la plateforme collaborative d’origine tunisienne, a été couronnée Meilleure Startup SaaS lors du prestigieux Sommet AfricArena 2024 à Cape Town. Cet événement, reconnu comme le principal accélérateur de l’écosystème technologique africain, a réuni plus de 100 startups de 31 pays du continent.

Manar Labidi, Directrice Financière de Cynoia, a reçu le prix au Cape Town International Convention Center, où l’entreprise a rivalisé avec 45 autres startups sur ce que Christophe Viarnaud, fondateur d’AfricArena, appelle la “scène de l’avenir de l’Afrique”. Cette distinction, obtenue lors de l’un des plus grands rassemblements technologiques du continent, consolide la position de Cynoia en tant que leader innovant dans le secteur SaaS africain.

En 2024, Cynoia a transformé la collaboration des équipes africaines en réduisant leurs coûts logiciels jusqu’à 80 %. L’entreprise évolue également de manière constante sur les plans technologique, géographique et managérial. Cette évolution lui confère une reconnaissance internationale et favorise une expansion plus rapide à travers le continent africain. Et ce n’est pas tout : l’équipe se prépare à révolutionner le travail des équipes africaines avec son moteur d’intelligence artificielle, Hannibal.

Dans le cadre d’une promotion interne notable, Nermine Slimane est passée de Chef d’Équipe à Directrice Technologique (CTO), apportant une expérience internationale et une compréhension approfondie de l’architecture de Cynoia à l’équipe dirigeante. Ce changement a permis au cofondateur Ayoub Rabeh d’assumer pleinement le rôle de Directeur Produit, renforçant l’accent mis sur le développement produit. L’arrivée de Felipe Millan en tant que Directeur Marketing complète une équipe de direction reflétant l’engagement de Cynoia envers la diversité, avec 47 % de femmes au sein de l’entreprise.

“Nous bâtissons quelque chose de spécial”, déclare Nassreddine Riahi, CEO de Cynoia. “Notre équipe n’a jamais été aussi solide, et nous touchons plus d’entreprises à travers l’Afrique que nous ne l’aurions imaginé à nos débuts. Nous ne créons pas simplement un autre outil de collaboration – nous développons l’espace de travail dont les équipes africaines ont réellement besoin.”

En novembre, Cynoia a lancé la Version 2.0, offrant une gestion de projet améliorée, un chat, des appels vidéo et stockage et partage sur une plateforme tout-en-un et adaptée à tous les budgets. L’entreprise a étendu sa présence au-delà de la Tunisie, en établissant une entité légale au Sénégal et en élargissant sa base d’utilisateurs en Côte d’Ivoire, en République Démocratique du Congo, au Cameroun et au Rwanda. “Être plus proche de nos utilisateurs nous permet de mieux comprendre leurs besoins réels”, explique Ayoub Rabeh, Directeur Produit. “Chaque marché est unique, et nous adaptons notre plateforme en conséquence, notamment pour les zones à connectivité Internet limitée.”

En 2025, Cynoia prévoit de lancer Hannibal, son moteur d’intelligence artificielle conçu spécifiquement pour les équipes africaines. “Hannibal rendra l’IA avancée accessible aux entreprises du continent, quelle que soit leur taille ou leur localisation”, souligne Nermine Slimane, Directrice Technologique. “Nous nous concentrons sur des applications pratiques de l’IA qui correspondent à la réalité du travail des équipes africaines.”

L’entreprise a également lancé le programme Cynoia Impact, en partenariat avec des acteurs de l’écosystème entrepreneurial tels que des startups, des accélérateurs, des fonds de capital-risque (VC) et bien d’autres, ainsi qu’avec des organisations éducatives et des associations à but non lucratif. Cette initiative vise à accélérer la transformation numérique des organisations ayant un impact positif dans leurs communautés.

Source : Communiqué