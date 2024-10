La Guinée-Bissau adopte la Blockchain pour améliorer la gestion des salaires et renforcer la transparence fiscale

Partagez 0 Partages



La Guinée-Bissau fait un pas audacieux vers la modernisation de sa gestion publique en adoptant la technologie blockchain pour assurer la transparence fiscale. Selon un rapport récent de l’IMF, ce pays d’Afrique de l’Ouest prévoit d’utiliser la blockchain pour gérer tous les salaires de l’État, une initiative qui pourrait transformer la manière dont les fonds publics sont administrés et surveillés.

Le gouvernement guinéen vise à améliorer la transparence et à réduire la corruption dans le secteur public. La blockchain, avec sa capacité à enregistrer des transactions de manière sécurisée et immuable, offre une solution prometteuse pour suivre les paiements des salaires et garantir que les fonds atteignent effectivement leurs destinataires. Cette initiative s’inscrit dans un contexte plus large de réformes économiques soutenues par le FMI, qui encouragent les pays à adopter des technologies innovantes pour renforcer leur gouvernance.

Les experts estiment que cette démarche pourrait également renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions publiques. En rendant les processus de paiement visibles et vérifiables, le gouvernement espère non seulement améliorer l’efficacité administrative, mais aussi favoriser un climat d’investissement plus attractif.

En parallèle, le FMI souligne que l’utilisation de la blockchain pourrait servir de modèle pour d’autres nations en développement confrontées à des défis similaires en matière de gestion financière. Ce projet ambitieux pourrait ainsi positionner la Guinée-Bissau comme un leader régional en matière d’innovation technologique dans le secteur public.

Cette initiative marque un tournant significatif pour le pays, qui cherche à sortir d’un passé marqué par l’instabilité politique et économique. La mise en œuvre réussie de cette technologie pourrait ouvrir la voie à d’autres réformes nécessaires pour stimuler le développement durable et inclusif en Guinée-Bissau.

La rédaction avec IA