NGMN publie un «Cadre d’évaluation des performances radio» pour guider le développement du RAN de nouvelle génération

La Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) vient de publier un document titré «Radio Performance Assessment Framework», fournissant au secteur des communications mobiles une méthodologie complète pour évaluer la valeur des nouvelles solutions de réseau d’accès radio (RAN).

S’appuyant sur la déclaration de position 2023 du MNO, qui soulignait que tout nouveau RAN doit offrir des avantages supplémentaires tangibles, tels que la possibilité de nouveaux cas d’utilisation axés sur l’utilisateur ou l’amélioration de l’efficacité opérationnelle comme la consommation d’énergie, ce cadre offre des orientations claires et exploitables pour évaluer les innovations RAN.

«Cette publication de NGMN fournit des orientations solides pour garantir que les futurs développements du RAN soient conformes aux attentes des opérateurs en matière de performances et d’efficacité», a déclaré Luke Ibbetson, membre du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et responsable de la R&D du groupe Vodafone. «Notre cadre d’évaluation des performances radio établit une base solide pour une analyse comparative équitable et établit une nouvelle norme pour fournir une valeur mesurable à l’ère de la 5G Advanced».

Composantes clés du cadre

Le cadre d’évaluation des performances radio, principalement destiné à fournir des orientations au 3GPP, fournit également des orientations générales à l’écosystème plus large. Son objectif est de permettre une évaluation comparative équitable des offres des fournisseurs et de garantir que les nouvelles solutions RAN surpassent les capacités de la 5G Advanced.

Le cadre repose sur trois piliers clés :

Alignement avec les mesures IMT 2020 de l’UIT-R : Les mesures de performance radio telles que l’efficacité spectrale, la sensibilité rayonnée totale (TRS), la puissance rayonnée totale (TRP) et la consommation d’énergie doivent être conformes aux spécifications UIT-R IMT 2020 dans les normes 3GPP. Évaluation comparative par rapport à la version 3GPP 18 : Toutes les nouvelles solutions RAN doivent démontrer des améliorations claires de leurs performances lorsqu’elles sont comparées aux spécifications 3GPP Rel-18. Intégration des enseignements tirés du déploiement de la 5G A : Le cadre intègre les enseignements tirés du déploiement et de l’exploitation des réseaux 5G autonomes (SA), garantissant des critères d’évaluation pratiques et éclairés.

Le cadre d’évaluation des performances radio est la dernière d’une série d’initiatives de NGMN visant à fournir un leadership et des conseils sur les principaux sujets de l’industrie. Il reflète l’engagement continu de NGMN envers ses sujets d’orientation stratégique, notamment la maîtrise de la voie vers la désagrégation, les réseaux verts du futur et le développement de la 6G.

«Ce cadre est un outil essentiel pour favoriser une approche collaborative et basée sur des normes pour faire progresser l’écosystème RAN», a déclaré Konstantinos Chalkiotis, membre du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et vice-président des technologies d’accès et du spectre chez Deutsche Telekom. « Il permet à l’industrie de se concentrer sur la création de valeur réelle pour les utilisateurs tout en relevant des défis critiques tels que l’efficacité énergétique, d’autres efficacités opérationnelles et l’évolutivité».

La publication a été élaborée avec la participation de l’ensemble du secteur, les membres de NGMN comprenant des opérateurs, des fournisseurs et des instituts de recherche. Cette collaboration permet à NGMN d’offrir des conseils solides sur les questions clés du secteur, favorisant ainsi les progrès sur les sujets les plus importants d’aujourd’hui, notamment les sujets d’intérêt stratégique de NGMN : maîtriser la voie vers la désagrégation, les réseaux verts du futur et la 6G. NGMN invite toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur à rejoindre l’Alliance dans cette entreprise.

À PROPOS DE NGMN ALLIANCE

L’Alliance NGMN (NGMN) est un forum fondé par les principaux opérateurs de réseaux mobiles du monde et ouvert à tous les partenaires du secteur de la téléphonie mobile. Son objectif est de garantir que les infrastructures de réseau, les plateformes de services et les appareils de nouvelle génération répondront aux exigences des opérateurs et, à terme, satisferont la demande et les attentes des utilisateurs finaux. La vision de NGMN est de fournir des conseils sectoriels efficaces pour parvenir à des services de télécommunications mobiles innovants, durables et abordables pour l’utilisateur final, en mettant l’accent sur la maîtrise de la voie vers la désagrégation / l’exploitation de réseaux désagrégés, les réseaux du futur vert et la 6G, tout en continuant à soutenir la mise en œuvre complète de la 5G.

NGMN cherche à intégrer les points de vue de toutes les parties prenantes intéressées par le secteur des télécommunications et est ouvert à trois catégories de participants/partenaires NGMN : les opérateurs de réseaux mobiles (membres), les fournisseurs, les éditeurs de logiciels et autres acteurs du secteur (contributeurs), ainsi que les instituts de recherche (conseillers). NGMN invite toutes les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur à se joindre à l’Alliance dans ces efforts importants.

