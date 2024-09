Première édition du Franco-tech Forum : Financement de l’innovation et les opportunités de l’IA

Partagez 0 Partages

En marge du XIXe Sommet de la Francophonie qui ser déroulera les 4 et 5 octobre 2024, à Villers-Cotterêts et à Paris, se déroulera la première édition du salon FrancoTech, le salon des innovation de l’espace francophone, et qui aura lieu les 3 & 4 octobre 2024 à Station F, Paris.

1 500 professionnels chefs d’états et de délégations, entrepreneurs de près de 100 pays se réuniront pour stimuler et favoriser l’innovation, les partenariats et réussites en français »

A travers des panels, ateliers thématiques, rencontres B2B et un espace d’exposition, 5 thématiques seront explorés :

L’intelligence artificielle : Explorer les opportunités et les défis liés au développement du numérique, à la sécurisation des données et à l’intégration de l’IA dans les entreprises et le monde médical de l’espace francophone.

La transition énergétique : Encourager les discussions sur les solutions et les initiatives visant à accélérer la transition énergétique dans les pays francophones. Un accent sera mis sur le développement de l’hydrogène vert et sur les objectifs de décarbonation dans les pays francophones.

Le capital humain : Mettre en lumière les initiatives éducatives et de formation visant à développer les talents francophones dans les secteurs stratégiques, avec un focus sur la jeunesse et l’égalité des genres.

La logistique, sécurité alimentaire : Explorer les défis et les opportunités liés à la sécurité alimentaire, la logistique, le transport et les infrastructures dans l’environnement économique francophone.

Le financement de l’innovation : Mettre en avant les solutions de financement dédiées aux entreprises et les mesures d’accompagnement destinées aux investisseurs dans les pays francophones.

« Il s’agit du forum économique du sommet de la francophonie de Paris, organisé en partenariat avec l’alliance des patronats francophones, un forum axé sur l’innovation pour les entreprises. Il s’agit de privatiser la station F, un endroit d’accélération, d’innovation et de soutien à tout l’écosystème français. Nous allons permettre à tous les pays de la francophonie de présenter des innovations en fonction de grandes thématiques (transition écologique, industrie des connaissances,) et d’établir des courants d’affaires. Nous visons à peu près 1500 participants entrepreneurs du monde francophone ! », a déclaré Michel Bauza, directeur général de Business France Afrique du Nord, lors du 165e épisode du podcast DigiClub tourné durant la deuxième édition des rencontres CONNEX à l’Institut Français de Tunisie (IFT) en mai dernier et qui a eu pour thème « Comment l’IA façonne notre avenir vers un monde plus durable » (rappelez-vous : DigiClub Ep 165 : La Tunisie est le 15e pays qui investit le plus en France). Cette rencontre visait à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation technologique français et tunisiens et à favoriser la collaboration entre les acteurs francophones de l’écosystème des deux rives de la Méditerranée.



Le podcast DigiClub est sponsorisé par ooredoo Tunisie et Huawei Technologies

La Tunisie est le 15e pays qui investit le plus en France

Michel Bauza a par ailleurs souligné que le métier de Business France, qui est le service commercial de l’ambassade de de France en Tunisie, a pour but de connecter les entrepreneurs français et tunisiens pour créer de l’emploie et de la valeur, que ce soit vers les opportunités tunisiennes pour les entreprises françaises ou pour des stratégies de co-développement et d’implantation d’entreprises tunisiennes en France, en particulier dans la tech.

En tant que partenaires économiques de longue date, la Tunisie et la France ont déjà réalisé d’innombrables partenariats. Mieux : La Tunisie a récemment été classée selon une étude réalisée par EY, comme étant à la 15ème place des pays qui ont le plus investi en France. Ce chiffre est significatif de la densité des relations qui existent entre les entrepreneurs des deux-rives.

« Il y’a une histoire très ancienne et surtout une énergie et des opportunités prises en charge par ces entrepreneurs pour investir des deux côtés de la méditerranée : avoir un pied en Afrique, en Tunisie et un pied en Europe (France) afin de pourvoir s’adresser à ces différents marchés » a ajouté le responsable qui a précisé dans ce sens, qu’en contrepartie, il existait beaucoup d’entreprises françaises implantées et qui continuent de le faire en Tunisie. « Selon l’analyse des investissements étrangers en Tunisie et réalisée par la FIPA, la France reste le premier pays en termes de nombre et d’emplois créés. Ce chiffre montre tout le dynamise entre les deux pays, notamment dans le secteur de la Tech.

« En Europe, il y’a un engagement fort sur tout ce qui concerne l’industrie de la connaissance, transition énergétique, écologique, réindustrialisation Dans toutes ces filières et tous ces secteurs plusieurs entreprises investissent et développent leurs activités. Il s’agit là d’une opportunité à saisir pour les entrepreneurs tunisiens qui ont besoins de grandir et d’aller en Europe vers ces secteurs porteurs. » a-t-il ajouté.

Badreddine Ouali, fondateur du groupe Vermerg et de la Fondation Tunisie pour le développement, a par ailleurs déclaré dans une interview accordée au podcast DigiClub que l’objectif de ces rencontres Nord-Sud « est de développer de nouvelles technologies pour soutenir un secteur en pleine difficulté. Aujourd’hui, les jeunes ont pleins d’idées et ça tombe bien puisque les investisseurs ont de l’argent. Ce que je préconise aux startups, c’est de proposer des solutions innovantes qui puissent permettre à l’agriculture de s’acclimater à cette sécheresse devenue endémique en Tunisie, tout en consommant le moins d’eau ! ».

Pour écouter l’intégralité du Podcast, cliquez sur ce lien.

Skander B.