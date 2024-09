Skynopy ajoute une station terrestre AWS à son service pour améliorer la réception des données satellite

Partagez 0 Partages



Skynopy, start-up spatiale française spécialisée dans la connectivité par satellite, collabore avec Amazon Web Services (AWS) pour étendre le réseau mondial actuel de stations terrestres de Skynopy avec 12 stations supplémentaires et améliorer l’acquisition de données par satellite. En rendant la communication par satellite simple et intuitive, Skynopy Skynopy cherche à révolutionner la manière dont les données sont obtenues. Cette collaboration permettra à Skynopy d’étendre son réseau de stations terrestres et, plus largement, de rationaliser davantage les processus de communication complexes entre la Terre et l’espace. Membre du réseau de partenaires AWS (APN), Skynopy a a construit sa plateforme en utilisant AWS Ground Station et d’autres services AWS conformément aux meilleures pratiques du AWS Well-Architected Framework.

Relever le défi majeur de la connectivité par satellite

Les satellites sont utilisés dans une grande variété de cas d’utilisation, notamment les prévisions météorologiques, l’imagerie de surface et les communications. Les stations terrestres constituent le cœur des réseaux mondiaux de satellites. La connectivité par satellite, essentielle pour contrôler les satellites et transmettre les données générées vers la Terre, reste un élément essentiel de la connectivité. Il s’agit d’un goulot d’étranglement majeur sur le marché. Il a un impact sur la vitesse de déploiement des programmes spatiaux et sur leurs performances en termes de volume de données, de vitesse et de latence. L’utilisation d’AWS permet à Skynopy de continuer à développer son service de connectivité clé en main pour les opérateurs de satellites en orbite basse en réponse aux demandes croissantes d’une industrie spatiale en pleine expansion.

La collaboration entre Skynopy et AWS offre aux opérateurs de satellites une solution rationalisée et transparente qui réduit considérablement les complexités techniques et commerciales des communications par satellite en orbite basse (LEO). Le service développé par Skynopy à l’aide de l’infrastructure AWS Ground Station incarne cette vision. En quelques mois, Skynopy a réussi à établir des communications avec des satellites commerciaux en orbite, dont ceux d’Endurosat.

Skynopy x AWS : une collaboration pour l’avenir de l’espace

AWS Ground Station est un service entièrement géré qui permet aux clients de commander et de contrôler les communications par satellite, de transférer et de traiter les données satellite et de faire évoluer leurs opérations sans avoir à se soucier de la construction ou de la gestion de l’infrastructure de la station terrestre. Avec AWS Ground Station, vous avez un accès direct à AWS services et l’infrastructure mondiale AWS, y compris un réseau mondial de fibre optique à faible latence . Les clients peuvent configurer leurs contacts avec la console AWS Ground Station et fournir des données dans les régions AWS suivantes : USA Ouest (Oregon), USA Est (Ohio, Virginie du Nord) ), Moyen-Orient (Bahreïn), Europe (Stockholm, Irlande, Francfort), Asie-Pacifique (Dubbo, Séoul, Singapour), Afrique (Le Cap) et Amérique du Sud (São Paulo).

” Il s’agit d’une étape cruciale pour Skynopy. Cette collaboration améliore les offres de Skynopy en permettant aux opérateurs de tirer pleinement parti de l’infrastructure et des services mondiaux d’AWS pour leurs besoins de communication par satellite. En tirant parti de notre approche « en tant que service », les clients peuvent se concentrer entièrement sur leurs missions sans se soucier des détails techniques de connectivité ou de l’investissement coûteux dans l’infrastructure d’antennes au sol “, conclut Pierre Bertrand, co-fondateur de Skynopy.

Plus tôt cette année, Skynopy a levé 3,1 millions d’euros de financement pour apporter une connectivité simplifiée au monde des satellites en orbite basse (LEO). L’entreprise vise à transformer le processus souvent complexe et coûteux de communication par satellite en une expérience simplifiée et conviviale. En s’appuyant sur ce réseau hybride d’antennes terrestres, de connecteurs universels et de solutions logicielles innovantes, Skynopy propose un service de connectivité clé en main qui permet aux opérateurs de satellites d’envoyer des commandes et de recevoir des données plus facilement et plus rapidement. Cette approche réduit non seulement les dépenses d’investissement nécessaires aux antennes terrestres traditionnelles, mais aussi les coûts de fonctionnement des satellites. infrastructure, mais positionne également Skynopy comme un acteur de premier plan dans l’industrie spatiale en pleine expansion, avec parmi ses premiers clients HEMERIA et le CNES.

Pour plus d’informations sur les stations terrestres AWS : https://aws.amazon.com/ground-station/

Source : Communiqué