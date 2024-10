Telefónica récompensée aux Reuters Sustainability Awards 2024

Partagez 0 Partages

Telefónica a remporté le premier prix de la catégorie Reporting et Transparence des Reuters Sustainability Awards 2024. Ce prix récompense les efforts de Telefónica pour être transparente et communiquer de manière véridique et honnête, et pour offrir le contenu le plus pertinent de manière claire à toutes ses parties prenantes, de plus en plus exigeantes et mieux informées.

Elena Valderrábano, Global Chief Sustainability (ESG) Officer de Telefónica, a déclaré lors du gala organisé à Londres : « Ce prix récompense l’engagement de l’entreprise en faveur de la transparence comme élément clé pour générer la confiance et accélérer les changements dont nous avons besoin pour évoluer vers un modèle plus durable ». Elle a également souligné l’importance de l’innovation pour améliorer la mesure de l’impact (positif et négatif) et de la numérisation des processus de reporting pour devenir plus efficace et disposer d’informations fiables.

Les Reuters Sustainability Awards en sont maintenant à leur 14e année et servent de référence non seulement pour reconnaître les meilleures stratégies de développement durable, mais aussi pour distinguer les entreprises qui ont réellement un impact sur les affaires et sur la société.

Le rapport de gestion et de développement durable 2023 de Telefónica a également reçu le Stevie d’argent aux International Stevie Business Awards 2024 dans la catégorie Meilleur rapport annuel, parmi plus de 3 700 nominations d’organisations de plus de 60 pays et marchés ; et l’argent aux ARC Awards International.

De plus, Telefónica a récemment été reconnue par TIME et Statista comme l’une des 10 entreprises les plus durables au monde, la première entreprise de télécommunications et la première entreprise espagnole, dans le classement des 500 entreprises les plus engagées en matière de durabilité.