Télétravail : L’Espagne domine le classement des nomades digitaux en Europe

Le Global Digital Nomad Report 2024 dévoile le classement des 10 meilleurs pays pour les nomades digitaux, en se basant sur des critères comme la connectivité, le coût de la vie et les infrastructures de télétravail. Le Top 5 est dominé par l’Espagne, les Pays-Bas, la Norvège, l’Estonie et enfin la Roumanie.

Le rapport met en avant l’importance du télétravail dans cette nouvelle ère numérique, expliquant comment le télétravail à long terme est en train de redéfinir la mobilité mondiale. Les politiques de visas numériques, qui permettent aux travailleurs distants de séjourner dans ces pays pour des périodes prolongées, sont un facteur clé. Par exemple, le Portugal a lancé son propre visa pour nomades, le “Digital Nomad Visa”, qui permet aux étrangers de résider et travailler dans le pays tout en bénéficiant de ses infrastructures solides et de son cadre de vie attractif.

L’étude montre également que ces pays se concentrent de plus en plus sur le développement d’environnements adaptés aux nomades, tels que des espaces de coworking modernes et un accès à des communautés internationales. La Thaïlande, par exemple, est populaire en raison de ses coûts de vie abordables, tandis que l’Estonie a été pionnière avec son programme e-Residency, facilitant l’accès des nomades digitaux à ses services administratifs.

Avec la croissance rapide du télétravail, ces destinations cherchent à attirer cette population mobile qui contribue à la dynamisation de l’économie locale. Le rapport conclut que cette tendance continuera à façonner le futur du travail et de la mobilité mondiale, les gouvernements et entreprises cherchant à s’adapter pour accueillir cette nouvelle génération de travailleurs.

Pour plus de détails, accédez au rapport complet sur Global Citizen Solutions.

La rédaction d’aprés IA