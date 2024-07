Tunisie: Moins de 7% des PME utilisent Internet pour communiquer avec les services administratifs

Partagez 0 Partages



L’Organisation Nationale des Entrepreneurs (ONE) a présenté le 6 juillet dernier à Tunis, les résultats d’une étude sur la réalité de la numérisation des services administratifs destinés au secteur privé, en présence de représentants de plusieurs ministères et administrations publiques.

L’étude a concerné plus de 5 mille Petites et Moyennes Entreprises (PME) réparties à travers toute la république et actives dans tous les secteurs.

Cette étude s’est portée sur environ 236 services administratifs dont les caisses sociales, la recette des finances, la douane, municipalités, etc.

L’étude a montré que 7% seulement des PME utilisent les services administratifs. De ce 7%, 64% de ces entreprises les demandent par voie Digitale sur Internet.

Près de 56% des services administratifs utilisées en ligne sont ceux du Registre national des entreprises (RNE), de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de la recette des finances et le service de déclaration en ligne des impôts.

Les propriétaires de PME tunisiennes sondées, ont appelé à l’annulation l’identification électronique et à généraliser l’utilisation des signatures électroniques, en plus de lancer l’identifiant unique pour les entreprises.

Sur la base des résultats de cette étude, des recommandations et des propositions ont été compilées dans un livre blanc et seront soumises aux autorités, au législateur ainsi qu’à tous les ministères et institutions publiques concernés.

W.N D’après communiqué