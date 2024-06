Tunisie Telecom choisit Sparkle pour une nouvelle route de transit IP internationale vers l’Europe

Partagez 0 Partages



Tunisie Telecom choisit l’opérateur Sparkle pour une nouvelle route de transit IP internationale vers l’Europe. Cet accord renforce le partenariat historique entre les deux opérateurs et fournit au marché tunisien des solutions Internet de qualité supérieure et entièrement diversifiées, avec la latence la plus faible.

En effet, un accord a été signé entre Tunisie Telecom, l’opérateur national global et convergent et Sparkle, le premier fournisseur de services internationaux en Italie et parmi les principaux opérateurs mondiaux, pour fournir un service de transit IP international en exploitant une nouvelle route de la Sicile à Milan.

Dans le cadre de cet accord, Sparkle fournira une connectivité Internet internationale à haut débit au niveau de son Point de Présence (PoP) à Milan ainsi qu’une capacité dédiée sur le nouveau câble sous-marin moderne de Sparkle dans la mer Tyrrhénienne, reliant Palerme à Milan.

Tunisie Telecom est ainsi le premier opérateur tunisien à disposer d’une route active entièrement nouvelle et performante vers l’Europe, garantissant à la Tunisie une diversification complète, des performances améliorées et la latence la plus faible par rapport aux infrastructures existantes. La nouvelle route répond également à la demande croissante de services Internet avancés et de contenu numérique en Tunisie, offrant la meilleure expérience de navigation aux consommateurs et aux entreprises de Tunisie Telecom.

Ainsi cet accord renforce le partenariat historique entre les deux opérateurs et fournit au marché tunisien des solutions Internet de qualité supérieure et entièrement diversifiées, avec la latence la plus faible.

À propos de Tunisie Telecom

Tunisie Telecom est un opérateur de services télécom entièrement intégré en Tunisie, avec des positions de leader sur tous les segments, avec plus de 6 millions de clients et un effectif d’environ 5800 employés. Tunisie Telecom offre la plus large couverture mobile du pays, possède et exploite une infrastructure réseau fixe et fibre optique à l’échelle nationale. Cela est complété par un vaste réseau de câbles sous-marins permettant une connectivité directe et entièrement redondante avec l’Europe, l’Afrique et l’Asie. L’offre de services de Tunisie Telecom va de la large bande mobile 4G à la fibre optique jusqu’au domicile et aux bâtiments, ainsi que des solutions cloud et IP-MPLS pour les entreprises.

À propos de Sparkle

Sparkle est l’Opérateur Global du Groupe TIM, premier fournisseur de services internationaux en Italie et parmi les premiers mondiaux, offrant une gamme complète de services d’infrastructure et de connectivité mondiale – capacité, IP, SD-WAN, colocation, connectivité IoT, roaming et voix – aux opérateurs nationaux et internationaux, aux OTT, aux FAI, aux fournisseurs de médias/contenu et aux entreprises multinationales. Acteur majeur de l’industrie des câbles sous-marins, Sparkle possède et gère un réseau de plus de 600 000 km de fibre optique couvrant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, les Amériques et l’Asie. Sa force de vente est active dans le monde entier et répartie dans 33 pays.

