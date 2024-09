Afrinic lance une formation certifiante en IPv6 gratuite et en ligne

Partagez 0 Partages

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la 6e édition de l’atelier en ligne « De zéro à IPv6 certifié en 21 jours », un programme qui a déjà permis à des centaines d’ingénieurs de renforcer leurs compétences en IPv6 et d’obtenir une certification. Depuis son lancement le 9 mai 2022 par l’Afrinic (le registre Internet pour l’Afrique), cet atelier a attiré 184 participants, dont 68 ont réussi à compléter les sept modules et à obtenir leur diplôme en seulement 21 jours.

Cet atelier, qui débutera le 16 septembre 2024 et se terminera le 11 octobre 2024, offre une formation flexible et interactive. Les participants peuvent suivre la majeure partie des cours à leur propre rythme sur la plateforme AfriNIC.academy, tout en bénéficiant de sessions en direct hebdomadaires sur Zoom pour interagir avec les instructeurs et leurs pairs. L’atelier est entièrement gratuit, et les participants peuvent gagner des points qui pourraient les qualifier pour un parrainage d’examen de certification.

Le programme de l’atelier est structuré sur trois semaines, abordant des sujets essentiels tels que les fondements d’IPv6, la configuration de base, le protocole de découverte de voisins, et l’implémentation du routage IPv6. Les sessions en direct permettront aux participants de poser des questions et d’approfondir leur compréhension des sujets traités.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 septembre 2024. Les participants qui consacrent environ 1h30 par jour à cet atelier auront l’opportunité de se préparer efficacement pour la certification IPv6. De plus, quelques participants chanceux auront la possibilité de remporter une bourse complète pour l’examen de certification.

Pour plus d’information : https://afrinic.academy/zv6-en/

D’après communiqué