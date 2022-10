Appel à candidature pour la 5e saison d’Orange Fab

Depuis avril 2019, Orange Fab Tunisie, l’accélérateur corporate de l’opérateur, a accompagné 23 start-up au cours de 4 saisons d’accélération. Ces start-up ont pu ainsi signer des contrats business avec Orange Tunisie, avec le Groupe Orange et avec leurs partenaires.

Orange Fab Tunisie fait partie de l’écosystème Orange Digital Center, mis en place dans le quartier du Lac à Tunis, pour former les jeunes aux technologies innovantes et aux métiers de demain et accompagner durablement les start-up dans leur croissance.

Plus précisément, Orange Fab Tunisie soutient les start-up dans le développement de leurs activités, en construisant des partenariats business avec les lignes de marchés d’Orange Tunisie, du Groupe Orange et de leurs partenaires, au niveau national et international : Ce sont des marchés importants en termes de volume d’affaires, ce qui constitue un gage de confiance et une référence pour un avantage compétitif certain.

En plus des opportunités business, le programme offre un accès gratuit à :

– des mentors nationaux et internationaux,

– des workshops personnalisés,

– un espace de co-working (bureaux, wifi, etc.),

– des évènements locaux, régionaux et internationaux

…et met en relation les start-up avec les partenaires d’Orange Tunisie.

La sélection des start-up se base principalement sur les critères suivants :

L’innovation : Un modèle économique et/ou un produit innovant

La scalabilité : Un potentiel de développement au niveau national et/ou international

La maturité : Un produit commercialisable ou déjà commercialisé

Le matching avec l’une des Business Units d’Orange Tunisie

Et pour cette nouvelle saison, un intérêt particulier sera également accordé aux start-up souhaitant expérimenter la technologie 5G sur des use-cases sociétaux.

Rappelons que Orange Fab Tunisie fait partie d’un dispositif complet d’accompagnement de l’écosystème des start-up qui couvre un large champ d’activités : De l’incubation technologique à l’école du code, en passant par la fabrication numérique à EL FabSpace Lac, l’accélération de start-up et l’investissement avec Orange Ventures, le fonds dédié notamment à l’amorçage.

Soyez donc au rendez-vous et candidatez avant le 6 novembre 2022 sur https://orangefab.tn/candidater/

Communiqué