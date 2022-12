Communication – TikTok, l’opportunité que les entreprises ne doivent pas rater

Partagez 0 Partages

Tout a commencé avec l’arrivée de Youtube. Puis sont venus Facebook, Instagram et enfin TikTok. Ces réseaux sociaux, et en particulier TikTok, ont révolutionné la communication des entreprises. Bien que devenus incontournables et indispensables dans le monde de la communication d’entreprise, certaines entreprises n’ont pas su adapter leurs stratégies de communication à ces nouveaux outils où elles peuvent approcher de nouveaux clients.

Plusieurs experts de la communication considèrent aujourd’hui le passage aux médias sociaux – TikTok notamment où la communication visuelle prône – pourrait être plus intéressant pour les clients potentiels. Des études scientifiques ont prouvé que le cerveau s’imprègne des informations visuelles 60.000 fois plus vite que des informations sous forme de texte. Ces mêmes études assurent l’être humain ne se souvient que de 10% de ce qu’il entend après trois jours, mais si une image pertinente est associée à la même information entendue, le taux de rétention de l’information passe à 65 %. Mieux, 90% des informations visuelles transmises au cerveau y restent.

Le constat est donc clair : TikTok est probablement l’une des meilleures plateformes de médias sociaux pour communiquer. La spontanéité et l’authenticité que véhicule la plateforme n’étant pas au même degré que ce qu’offrent les textes ou encore les vidéos longues. Cependant, comme il s’agit d’une plateforme nouvelle pour beaucoup, l’accessibilité peut être un problème pour toute entreprise cherchant à utiliser TikTok pour sa communication.

Pour comprendre mieux les rouages de TikTok et les avantages d’une communication à travers ce canal, nous avons invité pour le 140e épisode de DigiClub powered by Topnet et Huawei Technologies, Hadil Harbaoui, fondatrice de « Gen Z Creative Agency ». Notre invitée nous a livré plusieurs secrets, des chiffres et les moyens à travers lesquels une entreprise pourrait adapter sa communication à la génération Z, massivement présente sur TikTok.

Rien qu’en Tunisie, plus d’un million de personnes sont aujourd’hui présentes sur ce réseau social dont l’explosion remonte à deux ans en arrière, période marquée par la crise Covid-19. Le marché tunisien a, toutefois, une spécificité. Selon notre invitée, 70% des personnes présentent sur TikTok sont des femmes. Pour ce qui est des tranches d’âge qui utilisent beaucoup ce réseau social, ce sont les 18-25 ans et ceux qui ont plus de 30 ans qui dominent. Les plus de 30 ans représentent près de 40% de la population active sur TikTok », précise Hadil.

L’interview au complet sur notre canal SoundCloud.

Nadya Jennene