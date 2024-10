Constellation obtient 9,4 M€ pour fournir un accès Internet haut débit depuis l’espace aux opérateurs télécoms

Partagez 0 Partages

Constellation Technologies & Operations, start-up qui développe une constellation de satellites pour permettre aux opérateurs télécoms de fournir un accès Internet à haut débit et à faible latence depuis l’espace, a obtenu Un financement de 9,3 millions d’euros. Cet investissement provient d’Expansion, fonds dédié au New Space et aux Nouvelles Mobilités Aériennes, et du fonds French Tech Seed géré par Bpifrance pour le compte de l’Etat, dans le cadre du plan France 2030. à son investisseur historique. Ce financement permettra à l’entreprise de réaliser ses premiers tests de connectivité de bout en bout au sol et en orbite, et de finaliser les études d’ingénierie détaillées des deux premiers satellites de sa constellation.

Accès à Internet depuis l’espace : une nouvelle opportunité pour les opérateurs télécoms dans un marché dominé par de nouveaux entrants

Le marché mondial de l’Internet haut débit et à faible latence depuis l’espace connaît une croissance rapide, stimulé par la convergence des performances et des prix entre la connectivité terrestre et par satellite pour la première fois dans l’histoire des télécommunications. Selon un rapport GSMA Intelligence de 2023, ce marché représente une opportunité de revenus annuels potentiels de 35 milliards de dollars pour les opérateurs de télécommunications d’ici 2035.

Ce marché en pleine croissance est toutefois largement capté par de nouveaux entrants dans le secteur des télécoms, notamment des projets américains comme Starlink de SpaceX et Kuiper d’Amazon, ainsi que par des ambitions chinoises. Ces acteurs développent ou exploitent déjà des constellations de satellites B2C, comptant plusieurs milliers de satellites – un nombre qui pourrait atteindre 1,5 milliard d’ici 2030. atteindre des dizaines de milliers de personnes dans le futur.

Pour rester compétitifs, les opérateurs télécoms ont besoin de solutions leur permettant d’exploiter ce nouveau marché de connectivité spatiale et de fournir un accès Internet depuis l’espace, en complément de leurs réseaux terrestres.

Constellation Technologies & Operations : doter les opérateurs de télécommunications d’une connectivité Internet basée sur l’espace

Fondée en 2022 par Charles Delfieux, Constellation Technologies & Operations a pour ambition de répondre à ce défi en développant une constellation de satellites B2B2C qui place les opérateurs télécoms au centre de la chaîne de valeur. L’objectif de l’entreprise est de permettre l’accès universel à Internet, indispensable au développement social et le développement économique, en permettant aux opérateurs de télécommunications du monde entier d’offrir à leurs clients un accès Internet performant, abordable et durable depuis l’espace, notamment dans les zones où les réseaux terrestres ne sont pas disponibles.

Technologie innovante combinant orbite terrestre très basse et bandes de fréquences 5G

Constellation Technologies & Operations se distingue par deux innovations technologiques clés. D’abord, en déployant sa constellation en orbite terrestre très basse, l’entreprise assure une connectivité à haut débit avec une latence minimale. Elle soutient également une utilisation plus durable de l’espace en réduisant les risques liés à l’espace. débris et pollution lumineuse.

Deuxièmement, Constellation Technologies & Operations a adopté une stratégie innovante en matière de radiofréquences en réaffectant le spectre 5G terrestre des opérateurs de télécommunications à la connectivité spatiale. Cette approche offre aux opérateurs un accès alternatif à un spectre non saturé.

Financement pour soutenir les tests de connectivité de bout en bout et le développement de satellites

Le tour d’amorçage de 9,3 millions d’euros, mené par le fonds Expansion, le fonds French Tech Seed géré pour le compte de l’État français par Bpifrance dans le cadre du plan France 2030, et investisseur historique de la société, permettra à Constellation Technologies & Operations de réaliser des objectifs clés Les étapes clés de son développement incluent notamment les tests de bout en bout de ses services internet spatiaux avec une combinaison de prototypes de charges utiles en orbite et de stations terrestres. La start-up emploie une trentaine de personnes réparties dans ses bureaux de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Toulouse, France.

Ce financement permettra également de soutenir les études d’ingénierie détaillées des deux premiers satellites complets, dont le lancement est prévu d’ici fin 2026. Par la suite, l’entreprise prévoit d’industrialiser et de produire en masse les satellites, les terminaux utilisateurs et le système global, avec une déploiement progressif de son service de connectivité spatiale. Constellation Technologies & Operations prévoit que son infrastructure sera entièrement déployée d’ici la fin de la décennie, offrant une couverture mondiale et permettant aux opérateurs de télécommunications de fournir à leurs clients un accès Internet haut débit et à faible latence depuis l’espace – tout comme ils le font aujourd’hui avec les réseaux de télécommunications terrestres.

Charles Delfieux, PDG et fondateur de Constellation Technologies & Operations , a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir obtenu ce financement, qui nous permettra de continuer à développer notre constellation et d’aider les opérateurs de télécommunications à exploiter l’énorme potentiel de la connectivité spatiale. Notre mission est « Réduire la fracture numérique et fournir un accès universel à Internet, permettant aux opérateurs de télécommunications de servir les clients même dans les zones les plus reculées . »

L’investisseur Charles Beigbeder, cofondateur d’Expansion , conclut : « Constellation Technologies & Operations représente une opportunité unique de soutenir l’innovation disruptive dans les infrastructures de connectivité spatiale. Son approche garantit que les opérateurs de télécommunications peuvent participer pleinement à ce nouveau marché tout en répondant aux défis environnementaux auxquels le secteur spatial est confronté . »

Claire Waché, Chargée d’investissement senior chez Bpifrance : « Nous sommes heureux d’accompagner Constellation Technologies & Operations, car ses innovations technologiques autour de l’orbite ultra-basse et de l’utilisation du spectre 5G sont essentielles pour permettre aux opérateurs télécoms d’entrer et de rivaliser dans le secteur de la connectivité spatiale Cet investissement s’inscrit dans la mission de Bpifrance de soutenir l’innovation disruptive dans les secteurs stratégiques ».

Constellation Technologies & Operations a déjà reçu plusieurs marques d’intérêt de la part d’opérateurs télécoms européens et est en discussions avancées avec des opérateurs internationaux.

