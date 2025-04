ELM clôt sa participation à GITEX Africa 2025 par la signature de partenariats stratégiques et la présentation de solutions technologiques avancées

Partagez 0 Partages

ELM, entreprise leader dans les solutions numériques, a clôturé sa participation au salon GITEX Africa 2025, organisé à Marrakech du 14 au 16 avril, l’un des plus grands événements technologiques du continent africain. Cette participation marque une étape majeure dans les efforts d’ELM pour renforcer sa présence à l’international, développer des partenariats avec des acteurs influents sur des marchés prometteurs, et présenter ses capacités à concevoir des solutions numériques flexibles répondant aux exigences de la transformation digitale.

Cette édition a constitué un jalon important dans la trajectoire d’expansion internationale d’ELM, ponctuée par la signature de quatre mémorandums d’entente avec des entités internationales et des entreprises marocaines de premier plan. Ces accords visent à établir un écosystème de collaboration multisectoriel, contribuant à la croissance des économies numériques émergentes. Parmi les accords les plus notables figure un mémorandum signé avec le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration du Royaume du Maroc, ainsi qu’avec l’Agence de Développement du Digital, pour le renforcement de la maturité numérique et le partage d’expertise technique et scientifique. ELM a également conclu un partenariat avec le groupe international Kuba, en vue de promouvoir l’intégration technologique dans les domaines du transport et des paiements intelligents, et de développer des solutions applicables dans des environnements variés.

À l’échelle régionale, ELM a signé un protocole de coopération avec l’entreprise marocaine Algo Consulting Group, reconnue pour sa stratégie orientée vers le continent africain, ainsi qu’un accord avec TELEPAC Technology pour renforcer les capacités de transformation numérique et élargir le champ des solutions techniques au Maroc.

À propos de cette participation, M. Majed bin Saad Al Arifi, porte-parole officiel et vice-président exécutif du marketing chez ELM, a déclaré : « Ce que nous avons constaté à GITEX Africa confirme l’accélération qualitative du paysage numérique en Afrique, et ELM aspire à être un acteur engagé dans cette dynamique. La signature de ces partenariats stratégiques illustre l’alignement de notre vision avec celle des principales parties prenantes, au niveau local comme international. Cela s’inscrit pleinement dans notre stratégie 2025–2028, axée sur une expansion intelligente et des solutions flexibles adaptées aux défis spécifiques de chaque marché. Cette participation renforce notre capacité à pénétrer des marchés numériques à fort potentiel, et ouvre de nouvelles perspectives pour une croissance durable fondée sur le partenariat, le savoir-faire et la technologie avancée. »

Le pavillon d’ELM a suscité un vif intérêt de la part des visiteurs du salon grâce aux démonstrations concrètes de ses solutions technologiques de pointe. Parmi celles-ci figurent un service d’archivage numérique permettant de convertir les documents papier en fichiers numériques sécurisés et organisés, améliorant ainsi l’efficacité et la gouvernance des institutions. ELM a également présenté son modèle linguistique « Nouha », un modèle d’intelligence artificielle conversationnelle capable de traiter le langage naturel, les émotions, l’interaction vocale et visuelle dans un environnement intelligent et personnalisable. L’entreprise a également levé le voile sur son projet de « Stade numérique », qui redéfinit l’expérience sportive en intégrant les technologies de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle pour la gestion des foules et la création de contenus interactifs enrichissant l’expérience des visiteurs.

ELM est fière de son parcours dans le développement de projets technologiques innovants, avec plus de 500 projets réalisés pour plus de 140 clients, plus de 80 produits développés dans divers secteurs, cinq brevets déjà enregistrés, et 27 en cours de dépôt. Ce capital de connaissances et de technologies témoigne de l’engagement continu d’ELM pour le leadership numérique et l’innovation.

À travers cette participation, ELM réaffirme sa volonté de poursuivre son expansion stratégique et de consolider sa position de partenaire numérique de confiance, en proposant des solutions intégrées au service de l’évolution des organisations et de la construction d’un avenir numérique plus intelligent et plus performant.

Communiqué