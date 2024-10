En Tunisie, l’heure du déjeuner est plus sacrée que la navigation sur Internet

Partagez 0 Partages



La consommation de la bande passante internationale en Tunisie suit toujours un schéma prévisible : Peu de navigation Internet durant la nuit, puis elle commence à reprendre avec les horaires du bureau. L’après-midi est le début des grands pics pour atteindre son maximum durant la soirée. Preuve encore qu’en Tunisie Internet sert essentiellement à l’entertainement.

En prenant comme exemple la consommation du 25 septembre 2024 dernier, on voit que le débit entrant (download, ou In) a atteint en moyenne un pic de 624,856 Gb/s, tandis que le débit sortant (upload ou Out) a culminé à 66,644 Gb/s. La moyenne sur la journée s’établit à 324,776 Gb/s en In et 40,227 Gb/s en Out.

Courbe de consommation de la bande passante internationale en Tunisie

Un phénomène particulier a été toutefois observé. On remarque en effet une baisse de la consommation vers 12h30 où la courbe montre une chute notable du trafic. Cette diminution coïncide avec la pause déjeuner au moment des sorties des bureaux et des écoles. Un moment où les Tunisiens semblent délaisser leurs ordinateurs, smartphones et tablettes pour se focaliser sur le moment du repas, réduisant ainsi la charge sur les réseaux.

Une deuxième chute significative est détectée en soirée aux alentours de 19h30 qui coïnciderait généralement avec le dîner. Certes, elle est moins prononcée que celle du déjeuner, mais ce ralentissement visible de l’activité en ligne est compensé par les connexions sur les réseaux sociaux et les IPTV.

Ces fluctuations durant les heures de repas soulignent l’impact des habitudes quotidiennes des utilisateurs sur l’infrastructure internet nationale.

Notons toutefois qu’il y a une 3e chute notable du trafic entre 6h et 8h du matin (notamment à peu avant 7h du matin). Cette chute est dûe à la déconnexion globale du parc des modems des lignes Data fixes pour le changement automatique des adresses IP.

Walid Naffati