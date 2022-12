EY et la GIZ Tunisie s’associent pour faire matcher efficacement entreprises et startups

Partagez 1 Partages

Ce n’est point fortuit si aujourd’hui les grandes entreprises ont de plus en plus tendance à collaborer avec les startups. La vitesse avec laquelle la digitalisation évolue dans le monde est l’un des facteurs majeurs qui expliquent cette tendance ; la digitalisation ayant stimulé le besoin d’innover.

Cela a du sens dans la mesure où les entreprises qui ont besoin d’innover pour rester en tête de la concurrence peuvent, ainsi, accéder aux nouvelles technologies. Les startups, elles, bénéficient du financement, des ressources et de l’accès aux clients des entreprises avec qui elles collaborent.

Ce type de partenariats fructueux a connu une hausse considérable. D’ailleurs, les experts prévoient une croissance rapide pour l’investissement en capital-risque. On estime que cette classe d’actifs connaîtrait un taux de croissance annuelle de près de 20%. Selon le Fortune 100, trois quarts des entreprises du classement de ce classement disposent d’unités de capital-risque.

C’est dans ce cadre que la GIZ Tunisie et le cabinet EY a mis en place un Demo Day dédié à la création de synergie entre les entreprises et les startups. L’idée étant de faire matcher ces structures en fonction des besoins des unes et de l’offre que proposent les autres.

NJ