Fin du réseau cuivre et mort de l’ADSL/VDSL en Europe, quid de la Tunisie ?

La fermeture progressive des réseaux téléphoniques en cuivre s’accélère dans le monde entier, marquant une transformation majeure dans le secteur des télécommunications. Utilisé depuis des décennies pour acheminer les appels et la connexion internet, le réseau cuivre est aujourd’hui dépassé par les technologies de fibre optique et de 5G, plus rapides et moins coûteuses à maintenir.

Des pays comme la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont déjà annoncé des plans pour une extinction complète de leur réseau cuivre d’ici à 2030, avec des étapes progressives pour faciliter la transition des utilisateurs vers la fibre. Ce passage vise à moderniser les infrastructures tout en réduisant l’empreinte écologique liée à l’entretien du cuivre.

En Tunisie, l’opérateur historique envisage également une telle migration dans les années à venir, dans le cadre de sa stratégie de digitalisation. Tunisie Telecom, a en effet mis les bouchées doubles pour le développement de la fibre optique pour s’engager résolument dans la stratégie Tunisie numérique 2022-2025, axée sur le développement des infrastructures de télécommunications.

Un passage incontournable vers un réseau plus vert et plus performant

Pour s’y faire, Tunisie Telecom a déployé plus de 50.000 km de fibre optique à travers le pays, sans aucune exclusion. Visant à généraliser la couverture régionale en fibre optique avec la technologie GPON pour un usage domestique, Tunisie Telecom a déjà mené à bien des projets dans chaque gouvernorat.

Notons que cette fibre optique sert également à renforcer le réseau de backhauling (ou réseau de desserte) de TT pour la transmission des données entre les antennes relais et les centraux de Tunisie Telecom que ce soit pour la couverture 4G ou bientôt la 5G. Sur les 2 700 stations que possède TT, 90 % sont connectées par fibre optique. Cette infrastructure a permis d’atteindre un débit moyen supérieur à 100 Mbps, consacrant Tunisie Telecom comme le deuxième opérateur à l’échelle africaine et le meilleur fournisseur de services Internet mobile pendant cinq années consécutives, selon l’indicateur international NPerf.

Pour les entreprises, Tunisie Telecom exploite son réseau fibré pour commercialiser des services MPLS et SD-WAN.

Rappelons que Tunisie Telecom a été la première à lancer la fibre optique en Tunisie dès 2009. Grâce à cette expertise, Tunisie Telecom a contribué à des projets nationaux majeurs de raccordement des institutions publiques, du secteur de la santé et de l’éducation aux nouvelles technologies. Le projet le plus récent, Edunet, couvre plus de 3 000 établissements scolaires avec un avancement significatif des travaux.

La fin nécessaire d’une technologie obsolète

Avec l’essor des besoins en connectivité rapide et stable, la technologie cuivre devient un frein plus qu’une solution. L’ADSL et le VDSL, bien qu’efficaces dans leur temps, ne sont plus capables de répondre aux exigences des services modernes qui demandent des débits élevés, des latences minimales et une infrastructure adaptée aux usages numériques de demain. La fermeture du réseau cuivre n’est donc pas seulement une étape de modernisation, mais une nécessité pour garantir une économie numérique robuste, capable de soutenir l’innovation et l’égalité d’accès.

Welid Naffati & IA