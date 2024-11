Forum Mondial de la Large Bande Mobile (MBBF) 2024 : Accélérer la convergence du 5.5G et de l’IA pour définir l’avenir de l’IA mobile

Partagez 0 Partages

Le Forum mondial de la large bande mobile (MBBF) 2024 s’est tenu à Istanbul, Türkiye, sous le thème “Le 5.5G guide l’ère de l’IA mobile”. Plus de 1 000 participants, incluant des opérateurs de réseaux mobiles, des acteurs de l’écosystème technologique et des leaders de divers secteurs industriels, se sont rassemblés pour discuter de l’impact de l’IA mobile sur l’innovation, les modèles économiques et les technologies de demain

Ce forum visait à promouvoir la convergence du 5.5G et des applications intelligentes, afin de créer une plus grande valeur pour l’industrie mobile. Pendant l’événement, Huawei et des opérateurs de réseaux en Türkiye ont proposé diverses expériences pratiques de 5.5G intelligente. Par ailleurs, plusieurs acteurs de l’écosystème de l’IA mobile ont présenté des applications de connectivité intelligente destinées aux individus, foyers, objets, véhicules et industries.

MBBF 2024 a débuté avec un discours d’ouverture de Ken Hu, président tournant de Huawei, qui a souligné le rôle central de l’IA dans le futur en affirmant que chacun pourrait l’utiliser de façon instantanée et universelle grâce aux réseaux et dispositifs mobiles.

L’année 2024 a marqué à la fois le lancement commercial du 5.5G et une expansion sans précédent de l’intelligence artificielle dans notre vie quotidienne, avec plus de 3 millions d’applications compatibles IA développées mondialement.

Li Peng, vice-président de Huawei, a présenté un discours sur les stratégies permettant de maximiser les opportunités de croissance dans cette nouvelle ère mobile. Il a détaillé comment les opérateurs peuvent ajuster leurs réseaux pour soutenir l’IA, en renforçant la bande passante, en réduisant la latence et en augmentant la capacité, tout en utilisant l’IA pour optimiser l’efficacité et automatiser la gestion des réseaux.

Le forum a présenté des expositions de connectivité intelligente : téléphones et lunettes IA, cockpits intelligents, interactions numériques avec IA et traduction d’appels en temps réel. Une couverture continue du 5.5G dans les espaces intérieurs et extérieurs a également illustré les capacités des réseaux 5.5G et des solutions avancées qui les alimentent.

Le 15e MBBF, organisé par Huawei en partenariat avec la GSMA et le GTI, s’est déroulé du 30 au 31 octobre à Istanbul. En collaboration avec des opérateurs, leaders d’industries verticales et partenaires de l’écosystème, les participants ont partagé les dernières avancées de l’industrie et exploré de nouvelles opportunités pour réussir commercialement le 5.5G dans l’ère de l’IA mobile. Les parties prenantes de l’industrie discuteront de la manière d’atteindre le succès commercial du 5.5G dans l’ère de l’IA mobile, et d’exploiter le succès du 5G pour réaliser des réalisations encore plus grandes avec le 5.5G. Pour plus d’informations, veuillez visiter MBBF2024 sur ce lien.

Source : Communiqué