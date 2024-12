Huawei Job Fair 2024 : un tremplin vers l’employabilité dans le secteur des TIC

Partagez 0 Partages



Après le succès de l’édition inaugurale, le géant chinois de la technologie Huawei a organisé, mercredi 18 décembre 2024, la deuxième édition de son Job Fair l’Université Centrale de Tunis. Marquée par un engouement particulier, cette édition 2024 a attiré des dizaines de jeunes talents et de professionnels du secteur des TIC, le tout dans un environnement dynamique et convivial.

L’événement a été une plateforme de rencontre entre les recruteurs et les candidats, renforçant ainsi le lien entre le monde académique et l’industrie technologique. Des partenaires stratégiques tels que Orange, Ooredoo, TMI, ASE et Prologic, présents sur place, ont, activement contribué au succès de cette édition en proposant des offres d’emploi, des stages et des programmes de formation pour les participants.

Cette nouvelle édition a également été l’occasion de renouveler la collaboration avec la prometteuse startup tunisienne Fabskill. Dans ce cadre Sofiane MABROUK COO & Co-Founder de Fabskill a déclaré : « En tant que lauréat du programme Huawei Spark, Fabskill accompagne Huawei en tant que partenaire technique pour la digitalisation de la Huawei Job Fair 2024. Après avoir introduit la Job Box en 2023, nous avons cette année révolutionné l’expérience avec notre innovation phare, le CV Reader. Cet outil permet de scanner, analyser et associer automatiquement les CV papier aux offres d’emploi des entreprises présentes, simplifiant ainsi le travail des recruteurs et améliorant l’expérience des candidats. En optimisant des étapes clés telles que l’inscription, le badgeage et le suivi des candidatures, Fabskill continue de repousser les limites de l’innovation pour connecter les talents aux opportunités de manière fluide et performante. »

Au cours de cette journée, des CV ont ainsi été recueillis et plusieurs entretiens préliminaires ont été réalisés sur place. Les candidats ont eu l’occasion de présenter leurs compétences, de postuler pour des offres d’emploi et de discuter directement avec des recruteurs du secteur technologique en Tunisie.

Cet événement vient en complément des différentes initiatives de Huawei, notamment « ICT Academy » son programme RSE phare à l’échelle internationale. Pour rappel, ce programme a été mis en œuvre par le géant chinois de la technologie en collaboration avec des centaines d’universités dans le monde, pour promouvoir les talents technologiques dans des domaines technologiques stratégiques tels que les télécommunications, la 5G, l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing, et la cybersécurité.

Ainsi à travers ses programmes RSE et ses Job Fair, Huawei, établit un lien fondamental entre le monde de l’entreprise et l’enseignement supérieur, favorisant la création d’un écosystème de compétences adapté à l’industrie des TIC. L’objectif étant de mettre à jour les initiatives en fonction des évolutions technologiques et du développement du marché de l’emploi dans un monde de plus en plus digitalisé.

Source : communiqué