La croissance de l’industrie et la hausse de la demande énergétique exercent une pression sur les efforts de durabilité du secteur technologique

L’empreinte carbone et la consommation énergétique du secteur des technologies numériques augmentent avec la demande mondiale de matériel, de services réseau, de stockage de données et de technologies émergentes, selon un rapport co-écrit par l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la World Benchmarking Alliance (WBA).

Parallèlement aux engagements pris par l’ensemble du secteur en faveur de la croissance numérique et de la durabilité environnementale, le rapport révèle un déclin général des progrès vers les objectifs climatiques. Les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d’énergie dans le secteur technologique mondial ont augmenté, tandis que la transparence et la responsabilité demeurent un défi.

Écologiser les entreprises numériques 2024 offre des informations et des meilleures pratiques pour aider les entreprises technologiques du monde entier à accélérer leurs réductions d’émissions, à réaliser des opérations à faibles émissions de carbone et à améliorer leurs rapports sur le climat.

« Pour que la transition verte soit efficace, il faut que les entreprises du numérique soient les moteurs du progrès et montrent l’exemple », a déclaré la Secrétaire générale de l’UIT, Doreen Bogdan-Martin. « Ce rapport est un outil important pour comprendre où concentrer les efforts afin de maximiser l’immense potentiel de la technologie numérique pour faire progresser la durabilité face au changement climatique et pour l’avenir numérique que nous voulons. Les conclusions du rapport formulent un appel clair à l’action pour les dirigeants qui se réuniront à la réunion Action numérique verte à l’occasion de la Journée de la numérisation de la COP29.»

Source : Communiqué