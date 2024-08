La Fondation Orange Tunisie et l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique signent un accord de partenariat

Partagez 0 Partages



La Fondation Orange Tunisie et l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) ont signé tout récemment une convention-cadre de partenariat, visant à renforcer le tissu institutionnel et associatif local pour soutenir l’employabilité des jeunes du pays.

Cette convention, signée par Madame Maya Jerbi, Présidente de la Fondation Orange Tunisie et par Monsieur Chedly Abdelly, Directeur Général de l’ANPR, concerne plus précisément le projet Science With And For Youth (SWAFY), financé par l’Union européenne et géré par l’ANPR, dans le cadre du programme EU4Youth. SWAFY a pour objectif d’améliorer l’impact de la recherche et de l’innovation sur le développement économique, tout en soutenant l’entrepreneuriat et l’employabilité des jeunes tunisiens, par l’appui aux acteurs et au tissu associatif qui œuvrent dans ce sens.

L’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique est un Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Ayant comme principale mission d’accompagner l’émergence du Système National d’Innovation, l’ANPR œuvre, entre autres, à diffuser des programmes et des mécanismes liés à la Valorisation des Résultats de la Recherche, au transfert de technologie et à la promotion de la culture de l’innovation. L’ANPR assure en particulier la gestion financière des projets nationaux et internationaux liés aux activités de recherche ainsi que le dispositif MOBIDOC de mobilité des docteurs et des doctorants dans les centres de recherche et le milieu socio-économique pour adapter les travaux de recherche aux problématiques de la société.

La Fondation Orange Tunisie œuvre pour que le numérique soit une chance pour tous et puisse créer de nouvelles opportunités, grâce à des programmes structurés et solidement ancrés qui adressent trois types de bénéficiaires : Les enfants, les jeunes et les femmes. Ces programmes d’inclusion numérique s’alignent donc parfaitement avec les objectifs de SWAFY. En effet, l’éducation et l’insertion socio-professionnelle des jeunes sont deux priorités principales de la Fondation Orange Tunisie, à travers l’initiation aux usages numériques, la promotion de la culture entrepreneuriale et la création digitale collaborative, surtout dans les régions.

Avec cet accord prometteur, les deux partenaires ont ainsi pour ambition, en mutualisant leurs expertises respectives, de promouvoir et développer les cultures digitale et entrepreneuriale auprès des enfants et des jeunes dans les 24 Gouvernorats du pays. C’est une étape primordiale pour contribuer à un avenir meilleur pour la jeunesse tunisienne, en leur offrant tous les outils nécessaires pour réussir dans un monde numérique en constante évolution.

Source : Communiqué