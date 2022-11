Lassâad Ben Dhiab expose le programme Ichmilni

Partagez 1 Partages

En marge des travaux du XVIIIème sommet de la Francophonie tenu à l’île de Djerba, le Président Directeur-Général de Tunisie Telecom, M. Lassâad Ben Dhiab a pris part à la conférence tenue le lundi 21 novembre sous le thème ” Le numérique vecteur de développement et de progrès “.

Rehaussée par la présence de Mme Najla Bouden la cheffe de gouvernement, et les ministres des Technologies de la Communication M. Nizar Ben Neji, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique M. Moncef Boukthir, et de la Formation Professionnelle et de l’Emploi M. Nasreddine Nsibi; cette conférence a débattu notamment de l’inclusion sociale numérique et sociale.

Et c’est dans ce cadre que M. Lassâad Ben Dhiab a présenté le programme Ichmilni lancé par Tunisie Telecom en juillet 2022, suite à la clôture du projet « des Zones Blanches » qui a assuré la couverture de 94 secteurs, 164 Ecoles, 59 Centre de santé de base et a fourni les services de la voix et de la Data avec accès Internet à 180 000 habitants dont 13121 élèves.

Le Président Directeur-Général de Tunisie Telecom, a souligné que « Ichmilni » s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’inclusion digitale et de lutte contre la fracture numérique que Tunisie Telecom s’est tracé d’un côté pour renforcer son impact en tant qu’entreprise citoyenne et de l’autre pour contribuer à l’effort national de transformation digitale.

Le programme «Ichmilni» a expliqué M. Lassâad Ben Dhiab, s’articule autour de quatre axes principaux, dont la couverture des zones blanches avec des réseaux de communication, la mise à disposition d’une caravane d’intégration numérique qui sillonnera ces zones pour transmettre à ses habitants les compétences numériques de base , l’organisation de visites aux écoles sises dans les zones blanches pour la distribution de matériel informatiques au profit de leurs élèves ; ainsi que l’organisation d’un concours pour le meilleur programme d’intégration numérique.

Ainsi, ce programme ambitieux et complet œuvre à ce que les retombées positives de l’inclusion digitale en termes de croissance économique et de cohésion sociale soient généralisées à travers tout le territoire tunisien.

Lassâad Ben Dhiab a rappelé dans la foulée le parcours réalisé par Tunisie Telecom depuis des décennies pour raccorder les zones reculées grâce à la téléphonie rurale, au WLL, et au service Mobirif prépayé ; avant la mise en place des technologies de pointes, de la 3G à la 4G, en passant par la fibre optique, mettant en exergue la vision futuriste de l’opérateur national qui a mis en place une infrastructure robuste, fiable et capable d’évoluer rapidement.

Communiqué