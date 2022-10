Le nombre des utilisateurs de TikTok devrait atteindre deux milliards en 2024

Partagez 1 Partages

Son essor est fulgurant et est actuellement le réseau social le plus utilisé après Facebook. TikTok continue à croître et le nombre de ses abonnés devraient atteinte les deux milliards en 2024, selon les prévisions de Statista.

Les chiffres communiqués par la plateforme indiquent qu’entre 2018 et 2022, 340 millions de nouveaux utilisateurs ont rejoint ce réseau social, notamment pendant la crise Covid-19. TikTok a, d’ailleurs, dépassé Instagram en nombre d’utilisateurs. Ils sont actuellement 1,719 milliard de personnes à utiliser la plateforme.

TikTok est presque devenu un refuge pour des milliers de gens pendant le confinement dû à la pandémie Covid-19. Certaines sont mêmes devenues les stars les plus suivies de ce réseau social.

Il ne risque, cependant, pas de rattraper le réseau social de sitôt. Facebook resterait, lui, leader, selon Statista. Le nombre de ses utilisateurs actifs devrait atteindre les trois milliards d’ici à 2025, soit une augmentation de près de 400 millions d’utilisateurs actifs.

NJ